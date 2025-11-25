باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در هفتمین نمایشگاه تخصصی بین المللی هورکا گفت: اقتصاد مردمی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، کلید نجات کشور است و صنایع غذایی ما ارزان‌تر و با کیفیت برابر خارجی‌هاست، فقط موانع دولتی برداشته شود.

به گفته وی، ایران با تمدن غنی و تنوع غذاهای شاخص هر شهر و قوم، حرف برای گفتن در جهان دارد؛ حتی کشورهای ادعادارنده از غذاهای ما کپی‌برداری کرده‌اند و ثبت جهانی آن‌ها ضروری است.

رستگار با بیان اینکه خودباوری و خوداتکایی، موضوعی کلیدی در اقتصاد است، افزود: واردات تنها در مواردی که تولید نداریم، باید انجام شود.

رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: صنعت غذا در جهان هزاران میلیارد دلار گردش مالی دارد که سهم اقتصاد کشور در آن کوچک است. این درحالی است که ایران به لحاظ تمدنی در حوزه غذا جز چند کشور اصلی دنیا محسوب می‌شود.

وی با بیان این که هر شهر ایران غذای ویژه خود دارد، افزود: هر قوم ایرانی نیز غذای خاص خود دارد که هر یک شاخصی در صنعت غذا به شمار می‌رود؛ بنابراین، ایران در مقابل کشورهای مدعی در این صنعت حرف زیادی برای گفتن دارد.

رستگار نمایشگاه هورکا را ویترین تولیدات کشور برشمرد و گفت: امروز خوداتکایی و خودباوری یکی از مسائل مهم در اقتصاد کشور بوده که راه نجات کشور از بستر فعالیت تولیدکنندگان می‌گذرد. امید روزی که شاهد باشیم بخش دولتی دخالت کمتری در صنایع داشته باشیم.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه امروز صنایع غذایی ما قابل رقابت با صنعت غذای دنیا است، تصریح کرد: تولیدات ما از مواد غذایی مشابه خارجی ارزان‌تر اما با همان کیفیت در حال هستند. بنابراین، صنایع غذایی کشور کمبودی نسبت به محصولات خارجی ندارد.