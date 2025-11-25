رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در نشست دوجانبه با وزیر کشور آذربایجان، بر ضرورت افزایش همکاری‌های دو جانبه و تبادل سریع اطلاعات بین دو کشور، تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر کشور جمهوری آذربایجان ضمن ابراز خرسندی از فرصت پیش آمده به اهمیت مبارزه با مواد مخدر برای تضمین سلامت جامعه جهانی تأکید و اظهار کرد: از آنجایی که مبارزه واقعی با این بلای خانمانسوز اراده جدی بین المللی را طلب می‌کند، می‌توان با تدوین سازوکار گسترش همکاری‌های تخصصی فی مابین نهاد‌های ملی مبارزه با مواد مخدر دو کشور شاهد مبارزه موثر و هدفمندتر با فعالیت‌های مجرمانه مواد مخدر در سطح منطقه باشیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ادامه به پرچم دار بودن جمهوری اسلامی ایران در مقابله همه جانبه با قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و افزود: کشور جمهوری اسلامی ایران به سبب آموزه‌های دینی و فرهنگی سال‌هاست بخش بزرگی از امکانات مادی و معنوی خود را، به مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر اختصاص می‌دهد؛ بی تردید تقدیم ۴ هزار شهید و بیش از ۱۲ هزار نفر جانباز در این عرصه که منافع آن تمام جهان را در بر گرفته است، سندی محکم بر این ادعا است.

سردار کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت افزایش تبادل بر خط اطلاعات بین دو کشور تاکید و بیان کرد: از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران امنیت کشور‌های همسایه را امنیت خود می‌داند، هیچ گونه محدودیتی در گسترش تعاملات و توسعه مناسبات با کشور‌های همسایه نداشته و همواره با هدف انجام تحقیقات معکوس به منظور شناسایی عوامل مرتبط و موثر در ترانزیت مواد مخدر، آمادگی خود را برای تبادل تجربیات علمی، عملیاتی و اطلاعاتی در زمینه مبارزه با مواد مخدر اعلام می‌دارد.

استقبال وزیر کشور جمهوری آذربایجان از توسعه همکاری‌ها با پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران

در ادامه وزیر کشور جمهوری آذربایجان ضمن قدردانی از حضور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه در نشست دوجانبه، اقدامات مقابله‌ای و فعالیت‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران در مبارزه بی امان با مواد مخدر را کم نظیر دانست و اظهار کرد: با توجه به تجربیات ارزنده و اقدامات تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه و جهان، از توسعه همکاری‌ها با پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران استقبال می‌کنیم.

در خاتمه این دیدار وزیر کشور جمهوری آذربایجان با تاکید بر ضرورت اتخاذ مکانیزم‌های موثر در مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: با توجه به اینکه ترانزیت بخشی از مواد مخدر، از مسیر دو کشور به بازار‌های هدف صورت می‌پذیرد، امیدواریم با هم افزایی و ارتقاء سطح تعاملات دو جانبه، بیش از پیش شاهد مبارزه هدفمند با شبکه‌های مواد مخدر باشیم.

گفتنی است، سردار کاکاوند در این سفر دو روزه با مسئولین گمرکات جمهوری آذربایجان نیز دیدار و در خصوص موضوعاتی نظیر آمادگی برای انتقال تجربیات بویژه در حوزه آزمایشگاهی، تبادل لحظه‌ای و بر خط اطلاعات مربوط به کشفیات مواد مخدر، شناسایی عناصر اصلی شبکه‌های بین المللی مواد مخدر با تبادل اطلاعات پیرامون محموله‌های مواد مخدر و... به بحث و تصمیم گیری پرداخت.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس مبارزه با مواد مخدر ، روابط ایران و آذربایجان
