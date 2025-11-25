باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور روز سهشنبه در جریان سفر به استان مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد مطلوب همکاران انتظامی در استان مرکزی اظهار کرد: برخی شاخصهای این استان حتی از میانگین کشوری نیز فراتر رفته است.
وی افزود: استان مرکزی سومین استان پر تردد جادهای کشور است، اما در کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی عملکرد مناسبی داشته و قول دادهاند تا پایان سال این روند را تقویت کنند.
فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: با مجوز ریاست جمهوری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نصب و نگهداری دوربینهای جادهای در سطح کشور آغاز خواهد شد و استان مرکزی نخستین استان در این زمینه خواهد بود، این اقدام علاوه بر نظارت، نقش مهمی در کاهش تصادفات ایفا خواهد کرد.
سردار رادان گفت: در بخش کاهش وقوع جرایم و افزایش کشف، استان مرکزی وضعیت خوبی دارد و کنترل آسیبهای اجتماعی در فضای مجازی نیز به شکل مطلوبی انجام شده است.
سردار رادان با بیان اینکه میزان کشف جرایم سایبری در استان به ۹۵ درصد رسیده که در نوع خود بینظیر است، از راهاندازی مرکز فوریتهای سایبری خبر داد و افزود: پلیس فتا تاکنون توانسته از برداشت غیرقانونی ۲۸۵ میلیارد تومان از وجوه مردم جلوگیری کند.
وی ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان استان و همراهی مردم، استان مرکزی بهعنوان یکی از نمونهترین استانهای کشور در حوزه امنیت و نظم اجتماعی بدرخشد.