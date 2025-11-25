باشگاه خبرنگاران جوان - متقاضیان از امروز سه شنبه ۴ آذرماه تا چهارشنبه ۱۲ آذرماه می‌توانند پس از وکالتی کردن حساب، نسبت به ثبت‌نام در سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی اقدام کنند.

در این مرحله از فروش متقاضیان از امروز سه شنبه ۴ آذرماه تا چهارشنبه ۱۲ آذرماه می‌توانند پس از وکالتی کردن حساب، نسبت به ثبت‌نام در سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی به نشانی salecars.ir اقدام نمایند.

البته متقاضیان باید از روز سه شنبه ۴ آذرماه تا شنبه آذرماه در یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام "سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی" وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود نمایند.

-کلیه قیمت‌های مندرج در جدول، قیمت در مبادی ورودی کشور بوده و هزینه‌های بعد از ترخیص شامل بیمه شخص ثالث، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… به قیمت‌های مذکور اضافه می‌شود.

-شرکت‌های عرضه‌کننده موظف‌اند در کلیه فروش‌ها، ضوابط و روش‌های ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده جهت ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.

-مفاد قرارداد‌های منعقده باید کاملاً منطبق با آیین‌نامه حمایتی بوده و هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا اخذ وجه اضافه یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضه‌کننده است.

-متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیه‌ها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد، به منزله قبول کامل شرایط است و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد بود.