رئیس اتحادیه رستوران‌داران تهران گفت: پیشنهاد ما به معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی این است که ما را در چرایی دخالت این نهاد دولتی قانع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فهمیده رئیس اتحادیه رستوران‌داران و چلوکباب تهران در هفتمین نمایشگاه تخصصی بین المللی هورکا گفت: اجرای هر برنامه‌ای در حوزه غذا بدون مشورت با تشکل‌های فعال این حوزه مورد تایید فعالان این صنف نیست.

وی با گلایه از حضور معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی در حوزه صنعت غذا افزود: برنامه‌ای که اتحادیه تایید نکند هیچ یک از اعضا و فعالان این صنف در آن شرکت نمی‌کنند.

این مقام مسئول با اشاره به شعار دولت‌ و رئیس جمهور مبنی بر کوچک‌سازی دولت، بیان کرد: امید سازمان‌ها و نهادهای دولتی به این موضوع توجه داشته باشند و به نقش تشکل‌ها در هر حوزه احترام بگذارند. این صنف با ۳۵۰۰ فعال خود یک واحد گردشگری محسوب می‌شود.

فهمیده ادامه داد: پیشنهاد ما به معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی این است که ما را در چرایی دخالت این نهاد دولتی قانع کند. اتحادیه دارای اهداف و آموزش‌های مشخص و وظایف معاونت گردشگری هم مشخص شده است.

مسئولیت ها به بخش خصوصی واگذار می شود

در ادامه سید مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی رستوران‌های ملل به معاونت توسعه گردشگری داخلی واگذار شده و ما مجری قانون هستیم.

وی گفت: برنامه‌های تدوین شده پیگیری و در حال اتمام است و به زودی مسئولیت به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

