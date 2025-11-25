باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عبدالرحیم خداجو در نشست خبری امروز با تشریح دستاوردهای این اداره کل، اظهار کرد: طی دو سال گذشته بیش از ۱۳۰ پروژه ورزشی در نقاط مختلف استان، بهویژه مناطق کمبرخوردار، افتتاح شده است؛ اقدامی که با هدف تحقق عدالت و توازن در توسعه زیرساختهای ورزشی صورت گرفته است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس اعلام کرد: فارس در حوزه ورزش همگانی، لیگهای ورزشی و مسابقات ملی و بینالمللی موفقیتهای چشمگیری کسب کرده و حضور ورزشکاران استان در رقابتهای جهانی، بهویژه در رشتههای کشتی و وزنهبرداری، نشاندهنده ظرفیتهای بالای ورزش فارس است.
او با اشاره به استقبال گسترده مردم از ورزشهای همگانی افزود: برگزاری همایشهای پیادهروی خانوادگی با حضور صدها هزار نفر، رکوردی بیسابقه در کشور به ثبت رسانده و جایگاه نخست فارس در این حوزه تثبیت شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس همچنین به فعالیتهای حوزه جوانان اشاره کرد و گفت: دورههای ملی و تخصصی با موفقیت در استان اجرا شده و شبکه ملی «ایران یاران جوان» نیز با بیش از ۱۵ کمیته فعال در زمینههای فرهنگی، اجتماعی، امداد و معیشت آغاز به کار کرده است.
خداجو به وضعیت ورزشگاه پارس پرداخت و توضیح داد: پروژههای مولدسازی برای جبران بدهی این مجموعه در دستور کار قرار گرفته و تاکنون سه دوره مزایده برگزار شده است. در صورت عدم حضور سرمایهگذاران، کاهش قیمت کارشناسی برای تسهیل روند اجرا در نظر گرفته خواهد شد.
وی همچنین از موفقیت تیمهای ورزشی استان در لیگهای مختلف یاد کرد و گفت: تیمهای هندبال کازرون، فوتبال فجر شهید سپاسی، بسکتبال زاگرس جنوبی جهرم، تیم فوتبال دختران، تکواندو و کشتی فرنگی از جمله تیمهایی هستند که در رقابتهای لیگ عملکرد قابل توجهی داشتهاند.
مهدی کوکبی، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس نیز با تشریح برنامههای این حوزه گفت: جامعه هدف این معاونت شامل جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال است و فعالیتها در چهار محور ازدواج و خانواده، مشارکت اجتماعی، سازمانهای مردمنهاد و طرحهای ملی دنبال میشود.
او با اشاره به اجرای طرح «مهتاب» افزود: این طرح برای جوانانی که در آستانه پایان خدمت سربازی هستند طراحی شده تا با شرکت در کارگاههای تخصصی، پس از خدمت وارد بازار کار شوند.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس همچنین از برگزاری بیش از ۷۴۰ کارگاه آموزشی رایگان در حوزه ازدواج و خانواده خبر داد و گفت: هدف اصلی این آموزشها کاهش انتخابهای اشتباه و کاهش نرخ طلاق در استان است؛ چرا که هماکنون حدود ۳۰ درصد ازدواجها در فارس به جدایی منجر میشود.
کوکبی تأکید کرد: توانمندسازی جوانان با آموزش مهارتهای فردی و ایجاد فرصتهای توسعهای، اولویت اصلی معاونت امور جوانان است و با همکاری دانشگاهها، مدارس و سازمانهای مردمنهاد در حال اجراست.