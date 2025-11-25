باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی در نشست تکریم و معارفه مدیران ارشد وزارت نیرو با تسلیت ایام فاطمیه و قدردانی از تلاش‌های کارکنان وزارت نیرو گفت: مدیرانی که امروز منصوب می‌شوند، باید تمام همت خود را برای خدمت به کشور به کار گیرند و هرکس در شرایط دشوار، مسئولیت بخشی از صنعت آب و برق کشور را می‌پذیرد، لایق قدردانی است.

وی افزود: بازسازی نظام حکمرانی آب و برق مهم‌ترین ماموریت کنونی وزارت نیرو است و برای تحقق آن باید محیط کسب‌وکار و اقتصاد صنعت آب و برق جذاب شود.

علی آبادی با اشاره به صدور مجوز احداث بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی بیان کرد: مجوزهای صادر شده نشان‌دهنده فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و عزم وزارت نیرو برای توسعه این نوع انرژی در کشور است.

وزیر نیرو درباره تبدیل مشکلات به فرصت ادامه داد: خشکسالی و چالش‌های گذشته به ما امکان داد تا معضلات ریشه‌دار را اصلاح کنیم و یکی از این موارد، الگوی مصرف است که نیازمند تغییر و بهینه‌سازی است.

علی آبادی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما در مسیر تأمین آب و برق پایدار، الگوی مصرف است، زیرا بسیاری از چالش‌های حوزه مصرف در محدوده خارج از الگو و توسط پرمصرف‌ها ایجاد می‌شود و این شیوه تناسبی با شرایط کشور ندارد.

وی با اشاره به دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی افزود: کارکنان صنعت آب و برق با از خودگذشتگی در دوران جنگ استمرار خدمت‌رسانی را تضمین کردند. امروز نیز با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، حتی در شرایط محدودیت، مسیر خوداتکایی را ادامه می‌دهیم و حضور شرکت‌های داخلی در نمایشگاه صنعت برق ایران نمونه‌ای از سرمایه‌های ملی است که باید حفظ شوند.

وزیر نیرو ادامه داد: هوش مصنوعی و بهره‌برداری از داده‌ها آینده صنعت آب و برق است؛ باید با اتکا به ظرفیت‌های خود، پیگیری مستمر تحقیق و توسعه را ادامه دهیم و از دنیا عقب نمانیم.

علی آبادی درباره مدیریت منابع آب گفت: در شرایط خشکسالی، بازچرخانی آب اهمیت دوچندان یافته و باید جدی گرفته شود. بازچرخانی باید تا حدی جدی گرفته شود که جز عوامل طبیعی مانند تبخیر، مسیر دیگری برای خروج آب از چرخه وجود نداشته باشد. همچنین باید بارگذاری‌های جدید جمعیتی نیز متناسب با منابع آب کشور در نظر گرفته شود و اجازه گسترش بی‌رویه جمعیت در یک محدوده خاص داده نشود.

وی خاطرنشان کرد: نیروی انسانی از هر دارایی دیگری ارزشمندتر است؛ باید توانمندترین افراد جذب وزارت نیرو شوند و مجموعه تمام تلاش خود را برای حفظ و رفاه آنان انجام دهد. از همه کارشناسان، مدیران میانی و ارشد صنعت آب و برق بابت زحماتشان سپاسگزارم و برایشان توفیق خدمت موثر آرزو می‌کنم.

۲۷۷ پروژه مهم آب و برق به بهره برداری رسید

همچنین ماشالله تابع جماعت در آیین تکریم و معارفه معاونین آب و آبفا و معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو که با حضور وزیر برگزار شد، افزود: این یک حرکت بزرگ و نمونه‌ای از استمرار آبادانی است.

وی ادامه داد: در دوران سخت وزارت نیرو و ابتدای دولت با خاموشی‌ها و کمبود سوخت نیروگاهی روبرو بودیم و بار اصلی مدیریت بر دوش شخص وزیر نیرو بود، اما در کنار این مدیریت بحران، حرکت سازندگی و آبادانی ادامه یافت.

معاون جدید وزیر نیرو خاطرنشان کرد: وزارت نیرو در سال‌های گذشته همواره در تابستان با چالش مواجه می‌شد، اما در یک سال گذشته، هر چهار فصل، با چالش‌های اساسی حوزه آب و برق مواجه شدیم. دمای بالا، گرمای زودرس، خشکسالی و کاهش ذخایر آبی، مدیریت بحران را دشوار می‌کرد، اما با همکاری بدنه وزارت نیرو و مدیران بحران، موفق شدیم این مسائل را مدیریت کنیم.

تابع جماعت گفت: نیروی انسانی نیازمند تحول اساسی است. منابع انسانی مهم‌ترین موتور محرکه سازمان است و با تقویت بدنه، بهبود سیستم‌ها و روش‌ها و ارتقای نرم‌افزارهای مدیریتی وزارت نیرو، می‌توانیم چالش‌ها را مدیریت و به اهداف توسعه‌ای برسیم.

وی افزود: صنعت آب و برق کشور با وجود چالش‌ها، ظرفیت بسیار بالایی دارد و با تکیه بر نیروی انسانی توانمند و اقدامات برنامه‌محور، حرکت، سازندگی و آبادانی استمرار خواهد یافت.

منبع: وزارت نیرو