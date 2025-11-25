دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با انتشار گزارشی علمی، به بررسی یکی از باور‌های رایج درباره تأثیر مصرف سیر خام ناشتا بر کاهش وزن پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در گزارش دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت آمده است: نتایج یک مرور سیستماتیک انجام‌شده بر ۱۳ مطالعه، نشان می‌دهد مصرف مکمل‌های سیر تأثیر قابل‌توجهی بر وزن بدن و شاخص‌های مرتبط با چاقی ندارد.

در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که براساس شواهد علمی، سیر له‌شده می‌تواند بر بهبود برخی شاخص‌های سلامت از جمله کاهش تری‌گلیسرید، کلسترول و فشار خون اثر بگذارد، اما مصرف سیر کامل چنین تأثیری نشان نداده است. هرچند سیر به‌دلیل وجود ترکیب آلیسین می‌تواند فوایدی برای سلامت داشته باشد، اما کارشناسان وزارت بهداشت تأکید می‌کنند که هیچ ماده غذایی منفردی نمی‌تواند به‌تنهایی باعث کاهش وزن پایدار شود.

بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، کاهش وزن اصولی تنها از طریق ترکیب فعالیت بدنی منظم و پیروی از رژیم غذایی متعادل شامل تمام گروه‌های غذایی امکان‌پذیر است.

دفتر بهبود تغذیه جامعه هشدار داد: مصرف سیر خام به‌ویژه به‌صورت ناشتا ممکن است برای برخی افراد عوارضی به‌همراه داشته باشد. سیر خام به‌دلیل طعم و بوی قوی می‌تواند برای برخی افراد آزاردهنده باشد و در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری، احتمال تشدید سوزش سردل را افزایش دهد. برخی ترکیبات موجود در سیر خام نیز ممکن است باعث تحریک دستگاه گوارش و ایجاد احساس سوزش در معده یا قفسه سینه شوند.

همچنین براساس این گزارش، سیر به دلیل اثر ضدانعقادی می‌تواند خطر خونریزی را در برخی افراد افزایش دهد؛ بنابراین افرادی که از دارو‌های رقیق‌کننده خون استفاده می‌کنند باید از مصرف مقادیر زیاد سیر خام یا مکمل‌های حاوی سیر خودداری کرده و پیش از مصرف آن با پزشک مشورت کنند.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: مصرف متعادل سیر خام برای اغلب بزرگسالان سالم بی‌خطر است، اما باور‌های نادرست درباره کاهش وزن نباید به رفتار‌های تغذیه‌ای ناسالم منجر شود.

برچسب ها: مصرف سیر ، سیر خام
خبرهای مرتبط
قدرت پنهان سیر برای مو + فیلم
کاربرد دوگانه سیر در کاهش و افزایش میل به غذا + فیلم
تاثیر منفی آلودگی هوا بر سلامتی بدن/ هنگام آلودگی هوا، لبنیات و سبزیجات بیشتر مصرف شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقبال ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل از آزمون لیسانس به پزشکی
اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
پایان یک افسانه: هوش مصنوعی هرگز به خلاقیت انسان نمی‌رسد
ثبات در تأمین دارو‌های اساسی در شرایط حاد آنفلوآنزا / هشدار نسبت به مصرف نابجای آنتی بیوتیک‌ها
فضاپیمای نجات به ایستگاه فضایی چین رسید
رونمایی فناوری حمل و نقل ایمن هوایی باتری لیتیومی
سلاح سبز علیه آلزایمر
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
آخرین اخبار
خطرناک‌ترین عارضه مصرف اسطوخودوس + فیلم
آیا هوش مصنوعی واقعاً حس شوخ‌طبعی دارد؟
صدایی که هیچ‌کس در مدار دوست ندارد بشنود؛ چرا فضانوردان از آن می‌ترسند؟
یک هفته بدون شبکه‌های اجتماعی چگونه سلامت روانی‌تان را تغییر می‌دهد؟
هوش مصنوعی؛ ستون فقرات نبردهای نوین در دفاع مقدس ۱۲ روزه
عدم نقش آفرینی مصرف شیر در مقابله با آلودگی هوا + فیلم
بلو اوریجین آماده ربودن تاج از اسپیس‌ایکس
بسیج نقش ماندگاری در تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی دارد
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
سلاح سبز علیه آلزایمر
ثبات در تأمین دارو‌های اساسی در شرایط حاد آنفلوآنزا / هشدار نسبت به مصرف نابجای آنتی بیوتیک‌ها
اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن
فضاپیمای نجات به ایستگاه فضایی چین رسید
رونمایی فناوری حمل و نقل ایمن هوایی باتری لیتیومی
پایان یک افسانه: هوش مصنوعی هرگز به خلاقیت انسان نمی‌رسد
استقبال ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل از آزمون لیسانس به پزشکی
هیچ کلاسی حق استفاده از وسیله گرمایشی با شعله مستقیم را ندارد
کشف علمی که درک ما از ریشه‌های حیات را تغییر می‌دهد
تأثیر آب پرتقال بر قلب و متابولیسم
بلایی که استفاده بیش از حد از تیک تاک و اینستاگرام بر سر مغز می آورد
شربت ضد سرماخوردگی مناسب برای فصل پاییز + فیلم
یک دنباله‌دار دیگر به زمین نزدیک می‌شود!
غذا‌هایی که به موهایتان آسیب می‌زنند