دنیامالی به رییس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی دستور داد با سفر به بوموسی نسبت به تجهیز سالن زورخانه این جزیره اقدام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در ادامه سفر خود به جزیره بوموسی از سالن رشته‌های زورخانه‌ای و پهلوانی این جزیره بازدید کرد.

در حین این بازدید، وزیر ورزش و جوانان در تماس با رییس فدراسیون رشته‌های زورخانه‌ای و پهلوانی، به او دستور داد ظرف ١۴ روز آتی با سفر به این جزیره و بازدید از این سالن، نسبت به تجهیز بوموسی به امکانات موردنظر برای این توسعه این رشته اقدام کند.

اعزام مربی و مرشد برای آموزش علاقه‌مندان به این رشته به جزیره بوموسی دیگر تاکید وزیر ورزش و جوانان به رییس فدراسیون در این گفت‌وگوی تلفنی بود.

پس از این گفت‌و‌گو، مسئول این سالن برای هماهنگی بیشتر برای سفر رییس فدراسیون، با او بصورت تلفنی به صحبت پرداخت.

منبع: وزارت ورزش

برچسب ها: فدراسیون ورزش زورخانه ای ، وزیر ورزش
