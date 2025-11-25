مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: طی روز‌های اخیر تحت تاثیر نفوذ گردوغبار از جنوب غرب تهران، افزایش فزاینده ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون در سه منطقه ۱۹، ۲۱ و ۲۲ ملاحظه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه کریمی با استناد به داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران تشریح کرد: از روز یکشنبه (۲ آذر) شاخص برخط کیفیت هوا برای بیشتر ساعات در وضعیت ناسالم قرار گرفت و حتی شرایط خطرناک را در برخی ساعات و ایستگاه‌های واقع در مناطق پر تردد شهری با بیشینه شاخص بیش از ۲۵۰ تجربه کرد. این وضعیت تا امروز (۴ آذر ماه) ادامه یافته است و میزان غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ۲۰ منطقه از کلانشهر تهران باستثناء منطقه ۱ و ۳ طی امروز بالاتر از حد سلامت گزارش شد.

وی افزود: طی روز‌های اخیر تحت تاثیر نفوذ گردوغبار از جنوب غرب تهران، افزایش فزاینده ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون در منطقه ۱۹، ۲۱ و ۲۲ ملاحظه شد. ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون عمدتاً منشا طبیعی دارند و افزایش ناگهانی آن نشان‌دهنده وقوع طوفان گرد و خاک و انتشار گسترده ریزگرد‌ها است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود فعالیت این سامانه تا روز‌های آینده همچنان کم و بیش ادامه داشته باشد و شرایط جوی ناپایدار برای تهران تا پایان هفته باقی بماند.

کریمی در پایان توصیه کرد: در این شرایط شهروندان با پیگیری لحظه‌ای وضعیت کیفیت هوا از طریق سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های رسمی مانند سایت شرکت کنترل کیفیت هوا و اپلیکیشن «کیفیت هوای تهران» از وضعیت آلودگی مطلع شوند. گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از انجام فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز پرهیز و در صورت نیاز به خروج، حتماً از ماسک استاندارد استفاده کنند.

منبع: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

برچسب ها: شرکت کنترل کیفیت هوا ، آلودگی هوای تهران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
نفسم تنگ شده. فشارم رفته بالا. سرم درد می کنه. پاییز برای من یعنی جهنم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
تبریک به شورا و شهردار
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۲۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
بنفشه، بنفش درستشه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
آفت مدیران نالایق و غیر متخصص کشور رو فرا گرفته
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
این چیه تو عکسه
ناهار نخوردیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
پرنده های بیچاره چطور این هوای آلوده نفس می‌کشند چرا کارخانه ها گاز مصرف نمی‌کنند برای تولید قصد دارن کل ملت ایران را از دود خفه کنند مگر کشور ایران دومین کشور گاز نیست تو دنیا مگر اینکه دریای خزر که گاز داره داده باشند به روسیه چونکه ۸ حفره گازی بوده تو مال ایران بوده روسیه اجازه برداشت نداده
۰
۰
پاسخ دادن
