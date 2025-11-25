باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش مقامات، تنها پالایشگاه نفت صربستان که بخش عمده سوخت این کشور را تأمین می‌کند، اما به دلیل مالکیت عمده روسیه اکنون تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، ممکن است از امروز (سه‌شنبه) عملیات خود را متوقف کند.

از ماه گذشته، صنعت نفت صربستان (NIS) به عنوان بخشی از اقدامات سخت‌گیرانه واشنگتن علیه بخش انرژی روسیه پس از تهاجم سال ۲۰۲۲ به اوکراین، با تحریم مواجه شده است.

این تحریم‌ها که از ژانویه تحت دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا اعلام شده بود، از ۹ اکتبر به اجرا درآمد و بلگراد را برای یافتن راه‌حلی جهت جلوگیری از یک بحران انرژی قریب‌الوقوع تحت فشار قرار داد.

دوبراوکا جدوویچ هاندانوویچ، وزیر انرژی صربستان، اواخر ماه گذشته گفت: «پالایشگاه نفت پانچفو تا ۲۵ نوامبر بدون اختلال به کار خود ادامه خواهد داد.»

از آن زمان، دولت صربستان اعلام کرده که ذخایر سوخت خود را برای آماده‌سازی در برابر تعطیلی انباشته و حجم جدیدی از واردات را برای دسامبر قرارداد بسته است.

اما کارشناسان هشدار می‌دهند که واردات به تنهایی برای نجات NIS کافی نخواهد بود. گوران رادوساولویچ، اقتصاددان مقیم بلگراد به خبرگزاری فرانسه گفت: «تولید حدود ۸۰ درصد از هر چیزی را پوشش می‌داد و واردات حدود ۲۰ درصد بود.»

وی تأکید کرد که جایگزینی چنین سهم بزرگی از بازار با واردات دشوار خواهد بود.

وی افزود: «می‌توانید با واردات اضافی، این شرایط را برای چند ماه به تأخیر بیندازید، اما اگر NIS دیگر نتواند فعالیت کند، ورشکست خواهد شد.»

با در اختیار داشتن سهام کنترلی توسط روس‌ها، مقامات صربی مجبور بوده‌اند امیدوار باشند که همتایان آنها در مسکو مایل به فروش باشند.

مقامات صربی می‌گویند مذاکرات در جریان است و الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان گفت که سه خریدار احتمالی برای NIS وجود دارد، بدون آنکه هویت آنان را فاش کند.

هفته گذشته، NIS درخواست جدیدی برای معافیت موقت از تحریم‌ها در طول مذاکرات به آمریکا ارائه داد -، اما تاکنون هیچ حرکتی از سوی واشنگتن مشاهده نشده است.

صربستان در سال ۲۰۰۸، ۵۱ درصد از سهام NIS را به قیمت ۴۰۰ میلیون یورو به گازپروم و گازپروم نفت فروخت، به عنوان بخشی از یک معامله گسترده‌تر - شامل ساخت زیرساخت‌های انرژی - که تنها بخشی از آن محقق شد.

دولت صربستان نزدیک به ۳۰ درصد از NIS را در اختیار دارد و سهامداران اقلیت مالک بقیه هستند.

روس‌ها با در اختیار داشتن تقریباً ۴۵ درصد از NIS توسط گازپروم نفت، و همچنین مالکیت جداگانه ۱۱.۳ درصد از طریق شرکت خواهر خود به نام «اینتلیجنس» مستقر در سن پترزبورگ، وارد مذاکرات شدند.

مقامات صربی بار‌ها هشدار داده‌اند که باید برای NIS راه‌حلی پیدا شود و به طور فزاینده‌ای امکان دخالت دولت را در صورت عدم وجود گزینه دیگر مطرح می‌کنند.

اما برای ووچیچ، که روابط نزدیکی با مسکو دارد، گزینه توقیف دارایی روسیه به ویژه نامطلوب است. او تاکنون این ایده را رد کرده و در عوض پیشنهاد داده که در صورت شکست مذاکرات، سهام را با قیمتی بالاتر از نرخ بازار خریداری کند.

صربستان که به شدت به گاز ارزان روسیه نیز وابسته است، در میان معدود کشور‌های اروپایی باقی مانده که به دلیل جنگ در اوکراین بر مسکو تحریم اعمال نکرده است.

مذاکرات موازی درباره تأمین گاز نیز در جریان است، زیرا روسیه در ماه‌های اخیر تنها قرارداد‌های کوتاه‌مدت ارائه داده است - تاکتیکی که ووچیچ گفته است با هدف منصرف کردن صربستان از توقیف NIS انجام شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه