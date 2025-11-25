باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علیزاده اظهار کرد: ماندگاری هوای سرد شبانه از اواخر وقت سهشنبه 4 آذر آغاز شده و تا صبح شنبه 8 آذر ادامه خواهد داشت.
او با اشاره به کاهش محسوس دمای شبانه در روزهای چهارشنبه تا شنبه در سطح استان، افزود: این شرایط میتواند موجب خسارت به محصولات کشاورزی شود و لازم است زارعین و باغداران اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.
او به عشایران و باغداران توصیه کرد:از تردد دامها و عشایر به مناطق مرتفع خودداری شود. نهالهای جوان نخل و مرکبات پوشش داده شوند و از هرس درختان در این شرایط اجتناب شود. مبارزه شیمیایی در مناطقی که دما به زیر صفر میرسد انجام نشود.ماشینآلات با ضدیخ ایمنسازی شوند و سیستمهای آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر جمعآوری شود و محلولپاشی با کودهای پتاسیم بالا و آمینواسید پیش از وقوع سرما انجام شود.
عیلزاده در ادامه با بیان اینکه آبیاری مناسب برای افزایش دمای باغها، عایقبندی کندوها و تغذیه مصنوعی زنبورها در نظر گرفته شود، افزود: کنترل و تنظیم دما در گلخانهها و سالنهای پرورشی همراه با تأمین سوخت کافی صورت گیرد.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات هواشناسی استان فارس تأکید کرد: رعایت این توصیهها میتواند از خسارتهای احتمالی ناشی از سرمازدگی در روزهای پیشرو جلوگیری کند.
منبع: هواشناسی فارس