دبیر کل کانون کارگزاران از آغاز آغاز تحول دیجیتال در کانون کارگزاران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حسن رضائی، دبیر کل کانون کارگزاران، در مراسم رونمایی از سامانه جدید کانون، به تشریح اقدامات انجام شده در راستای تحول دیجیتال در صنعت کارگزاری پرداخت. او گفت: با توجه به رویکرد هیئت مدیره، ما اقدام به ایجاد یک پایگاه داده متمرکز کرده‌ایم تا دیتا‌های مورد استفاده در صنعت کارگزاری به طور سیستماتیک و قانونی مستقر شود. هدف ما پوشش ریسک درآمدزایی و ارتقاء رفاه اعضا از طریق این سامانه است.

رضائی افزود: این پروژه به دلیل تکلیفی که سازمان بورس بر عهده کانون گذاشته بود، از سال‌های گذشته آغاز شده و امیدواریم به مرحله‌ای برسد که سامانه‌های متعدد امور اعضا که همکاران با آنها در تعامل هستند، کاهش یابد و این سامانه به عنوان سامانه اصلی مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین به جامعه آماری ۵۰ هزار نفری اعضای وابسته به کانون و خانواده‌های تحت پوشش آن اشاره کرد و گفت: با توجه به دیتا‌های موجود از دارندگان مدارک حرفه‌ای در بازار سرمایه، این جامعه آماری ممکن است به ۷۰ یا ۸۰ هزار نفر برسد. در مراحل بعدی، با اخذ مجوز از سازمان بورس، احتمال اضافه کردن سایر نهاد‌های مالی نیز وجود دارد.

دبیر کل کانون کارگزاران به وعده مدیر محترم نظارت و بورس‌ها در خصوص رفع محدودیت‌های ماده ۱۶ دستورالعمل اعتباری اشاره کرد و گفت: این موضوع منوط به راه‌اندازی این سامانه بود. امروز این سامانه در مرحله دیتری قرار دارد و اگر سازمان بورس مجوز دهد، ما از طریق API می‌توانیم دیتا‌های لازم را از ارکان دیگر دریافت کنیم و دیتا‌های معتبر و تمیز را در اختیار سازمان بورس قرار دهیم.

رضائی در ادامه به سامانه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری اشاره کرد و گفت: این سامانه به شناسایی ریسک مشتریان اعتباری کمک خواهد کرد و اطلاعات آن برای اعضای مشمول ماده ۱۶ که به نوعی مشتری اعتباری کارگزاری‌ها محسوب می‌شوند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

او در پایان به راه‌اندازی مرکز پژوهش‌های کانون کارگزاران اشاره کرد و گفت: این مرکز با توجه به کارگروه‌هایی که داریم، به بررسی رزومه‌ها می‌پردازد.