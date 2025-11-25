باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که دست‌کم ۱۲۷ غیرنظامی در لبنان از زمان آتش‌بسی که نزدیک به یک سال پیش توافق شد، در حملات نظامی اسرائیل کشته شده‌اند و خواستار بررسی این موضوع و احترام به آتش‌بس شدند.

ثمین الخیطان، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در یک نشست مطبوعاتی در ژنو گفت: «تقریباً یک سال از توافق آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل می‌گذرد و ما همچنان شاهد افزایش حملات نظامی اسرائیل هستیم که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب اهداف غیرنظامی در لبنان شده و همراه با تهدید‌های هشداردهنده‌ای از یک تهاجم گسترده‌تر و تشدید شده است.»

وی گفت که این آمار شامل مواردی است که بر اساس روش‌شناسی دقیق خود تأیید کرده‌اند، اما سطح واقعی ممکن است بیشتر باشد.

منبع: رویترز