کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام والمسلمین کلانتری تولیت حرم مطهر شاهچراغ در مراسم افتتاح کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت در شیراز گفت: کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام پنجمین کتابخانه تخصصی در کنار کتابخانه کودک و نوجوان انقلاب اسلامی قرآن و حدیث و کتابخانه تخصصی اهل بیت با بیش از ۲۳ هرار جلد کتاب است.

خادمی مدیر کتابخانه و مرکز اسناد حرم شاهچراغ علیه السلام هم گفت: کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت با بیش از ۴ هزار جلد کتاب از امروز افتتاح می‌شود و قرار است تا یک ماه آینده تعداد کتب این کتابخانه تخصصی به بیش از ۷ هزار جلد کتاب افزایش یابد.

او همچنین گفت: علاوه بر کتب موجود بیش از ۳ هزار سند در حوزه خانواده شهدا خاطرات و زندگینامه و اسناد شهادت به مجموعه کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت اضافه می‌شود که به صورت سیستمی و از طریق رایانه موجود در کتابخانه در اختیار علاقمندان دانشجویان، طلاب و محققان قرار می‌گیرد.

