باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس اعلام دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه، مؤسسه موسوم به «بنیاد انساندوستانه غزه» (GHF) که اخیراً فعالیت خود را در زمینه توزیع کمکهای بشردوستانه متوقف کرده، در واقع بخشی از یک طرح مشترک آمریکایی-صهیونیستی برای جلب غیرنظامیان گرسنه به دامهای مرگ و صحنههای کشتار جمعی بوده است.
در بیانیه این دفتر تأکید شده که این مؤسسه از بدو تأسیس نه تنها به کاهش بحران انسانی کمکی نکرده، بلکه در طراحی و اجرای یک طرح سازمانیافته برای هدف قرار دادن غیرنظامیان از طریق محرومیت از غذا و حملات مستقیم نقش داشته است. بر پایه دادههای مستند ارائهشده، مراکز توزیع کمک وابسته به این نهاد به مکانهایی برای کشتار جمعی تبدیل شدند و نیروهای اشغالگر عمداً غیرنظامیان را در حین انتظار برای دریافت کمک یا هنگام نزدیک شدن به این مراکز هدف قرار دادند.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که دستکم ۲٬۶۱۵ تن از قربانیان گرسنگی که به بیمارستانها منتقل شدهاند، به شهادت رسیده و ۱۹٬۱۸۲ تن دیگر در جریان حوادث مرتبط با این مراکز یا مسیر حرکت کامیونهای امدادی مجروح شدهاند. از این شمار، ۱٬۵۰۶ نفر در صف دریافت کمک هدف قرار گرفته و ۱٬۱۰۹ نفر در داخل مراکز وابسته به این مجموعه آمریکایی-صهیونیستی شهید شدهاند که شامل ۲۲۵ کودک، ۸۵۲ بزرگسال و ۳۲ سالمند میشود.
دفتر رسانهای دولت غزه تصریح کرد آنچه به عنوان «مراکز انساندوستانه» معرفی شده بود، در واقع مکانهایی برای اعدام میدانی غیرنظامیان و دامهایی طراحیشده برای کشتار آنان بوده است. این نهاد، اقدامات مذکور را جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و بخشی از سیاست نسلکشی از طریق گرسنگی توصیف و اعلام کرد که این پروندهها در سطوح مختلف تحت پیگرد قضایی بینالمللی قرار خواهند گرفت.
بر اساس گزارش این دفتر، مؤسسه GHF از پایان ماه مه ۲۰۲۵ فعالیت خود را با ادعای ایجاد نظام امن و منظم برای توزیع کمکها آغاز کرد، اما مشاهدات میدانی نشان داد هدف اصلی، کنترل حرکت غیرنظامیان و هدایت آنان به مناطق عریان و آسیبپذیر برای هدف قرار گرفتن بوده است. چهار مرکز اصلی این مؤسسه در مناطق تل السلطان در رفح، گذرگاه موراگ در جنوب غزه، و مراکز دیگر در رفح و شمال اردوگاه البریج، همگی به کانونهای مرگ تبدیل شدند که در آن غیرنظامیان تحت تیراندازی مستقیم، محرومیت از غذا و اجبار به حرکت در مسیرهای کنترلشده توسط اشغالگران قرار گرفتند.
دفتر مذکور در پایان، اشغالگران و تمامی شرکای آنان از جمله مؤسسه GHF و نهادهای آمریکایی پشتیبان آن را مسئول کامل این جنایات دانست و اعلام کرد روند مستندسازی و ارائه پروندهها برای پیگرد بینالمللی ادامه خواهد یافت تا هیچ یک از طرفهای درگیر از مجازات مصون نمانند.
منبع: مرکز اطلاعرسانی فلسطین/ الجزیره