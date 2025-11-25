رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، اعلام کرد که آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی الیت چالوس در بامداد ۱۹ آبان، یکی از سنگین‌ترین عملیات‌های سال بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌ها و مراتع هیرکانی منطقه الیت شهرستان چالوس ساعت ۰۸:۰۰ بامداد ۱۹ آبان ۱۴۰۴ به وقوع پیوست. نخستین تماس‌های مردمی‌با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)، در ساعت ۰۹:۰۰ همان روز به ثبت رسید و تیم‌های امدادی بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

بابک محمودی درباره تلفات این حادثه گفت: در جریان این آتش‌سوزی، ۲۱ نفر حادثه‌دیده و ۱۲ مصدوم گزارش شد که از این تعداد، ۹ نفر در محل درمان و ۳ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: در این عملیات، ۸۹ نیروی عملیاتی شامل ۲۵ پرسنل و ۷۳ نجاتگر داوطلب در قالب ۳۲ تیم امدادی حضور داشتند. همچنین ۲۰ دستگاه خودروی عملیاتی شامل ۱۰ خودروی کمک‌دار، پنج دستگاه آمبولانس، دو خودروی سواری عملیاتی و سه فروند بالگرد برای پشتیبانی از عملیات اطفای حریق به‌کار گرفته شد.

رئیس سازمان امدادونجات با اشاره به نقش محوری امداد هوایی بیان کرد: سه فروند بالگرد حاضر در منطقه، مجموعاً ۴۶ سورت پرواز انجام دادند و ۱۰۸ هزار لیتر آب بر کانون‌های حریق تخلیه کردند. همچنین ۸۹ نفر از نیرو‌های عملیاتی نیز توسط بالگرد‌ها جابه‌جا شدند. به‌گفته وی، از ۲۷ تا ۳۰ آبان، شدت عملیات هوایی افزایش یافت و مأموریت‌های آبگیری، انتقال نیرو و اطفای هوایی به‌صورت مستمر انجام شد.

محمودی همچنین از بهره‌گیری از فناوری‌های نوین خبر داد و گفت: دو فروند پهپاد مجهز و یک دوربین چشمی حرارتی با پرواز سه‌ساعته، نقاط داغ و کانون‌های فعال آتش را شناسایی و موقعیت آنها را برای تیم‌های زمینی ارسال کردند؛ اقدامی‌که نقش مؤثری در مدیریت صحنه عملیات داشت.

وی با اشاره به اقدامات پشتیبانی لجستیکی توضیح داد: در جریان عملیات، بیش از هزار پک بهداشتی و درمانی شامل کپسول اکسیژن، تجهیزات پانسمان و وسایل درمان سوختگی در میان تیم‌ها توزیع شد. همچنین اقلام خوراکی، بهداشتی و درمانی جمعیت هلال‌احمر همراه با اقلام اهدایی مدیریت بحران شهرستان کلاردشت میان نیرو‌های عملیاتی و مردم محلی توزیع شد.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در جمع‌بندی عملیات اعلام کرد: این عملیات در دو فاز انجام شد؛ نخست، پشتیبانی عملیاتی و هوایی برای اطفای حریق و دوم، پشتیبانی امدادی و لجستیکی شامل توزیع اقلام اساسی، خدمات درمانی و استفاده از پهپاد‌های حرارتی برای مدیریت بهتر بحران.

عملیات مهار آتش در جنگل‌های کارمزد سوادکوه

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در خصوص این حادثه گفت: عملیات جداگانه‌ای برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های کارمزد سوادکوه انجام شد که در آن ۴۴ نیروی عملیاتی هلال‌احمر از شعبه سوادکوه، پایگاه‌های لله‌بند، ارفعده، جوارم، دوگل، تیم واکنش سریع و دو تیم پشتیبان از ستاد استان با تجهیزات تخصصی به منطقه اعزام شدند.

بابک محمودی در خاتمه بیان داشت: با تلاش مستمر نیرو‌های امدادی هلال‌احمر و محلی از گسترش آتش جلوگیری شد و در برخی نقاط نیز مانع وقوع حریق شدند.

منبع: روابط عمومی امداد و نجات هلال احمر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، آتش سوزی جنگل ، جنگل‌های هیرکانی
