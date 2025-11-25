مدیر نظارت بر بورس‌ها گفت: صنعت رایانه و فعالیت‌های وابسته بالاترین نمره را از نظر حاکمیت شرکتی کسب کرده‌اند و بعد از آن، فعالیت‌های کمک به نهاد‌های مالی، استخراج کالا‌های فلزی، سیمان و عرضه بخار و گاز به عنوان پنج صنعت برتر شناخته شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حمید یاری، مدیر نظارت بر بورس‌ها، در همایش چهارمین دوره آیین اهدای تندیس شفافیت، به اهمیت شفافیت در فعالیت‌های شرکت‌ها و تأثیر آن بر بازار سرمایه پرداخت و گفت: شفافیت به نوعی ستون فقرات سازمان‌های نظارتی و سازمان‌های بورس است و باعث ایجاد اعتماد، کاهش ریسک و افزایش کارایی می‌شود. این عوامل از مهم‌ترین دلایلی هستند که شرکت‌ها را به ورود به بازار سرمایه ترغیب می‌کند. 

یاری افزود: سعی کرده‌ایم که فقط به واژه افشای اطلاعات نگاه نشود و داده‌ها و مدل‌های مختلفی بررسی شوند. مدلی که ما به مدت دو سال بر اساس آن حرکت کرده‌ایم، امسال نشان‌دهنده پیشرفت در مسیر شفافیت بوده است. با وجود شرایط خاص و چالش‌هایی که در سال جاری وجود داشت، امتیاز‌های حاکمیت شرکتی ما دو درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. 

او به تعداد شرکت‌های بررسی‌شده نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۵۴۲ شرکت مورد بررسی قرار گرفتند و امسال این تعداد به ۵۶۰ شرکت رسید. ما همچنین نیازمند این هستیم که فضای همکاری با سازمان حسابرسی بهبود یابد و چک‌لیست‌هایی در اختیار حسابرسان قرار گیرد تا تعداد شرکت‌های بیشتری را نسبت به سال گذشته پوشش دهیم. 

مدیر نظارت بر بورس‌ها با اشاره به صنایع مختلف، گفت: صنعت رایانه و فعالیت‌های وابسته بالاترین نمره را از نظر حاکمیت شرکتی کسب کرده‌اند و بعد از آن، فعالیت‌های کمک به نهاد‌های مالی، استخراج کالا‌های فلزی، سیمان و عرضه بخار و گاز به عنوان پنج صنعت برتر شناخته شده‌اند. این نشان‌دهنده نگاه مثبت سهامداران به این شرکت‌هاست. 

یاری همچنین به چالش‌های موجود در صنایع سنتی اشاره کرد و گفت: هنوز هم در صنایعی مانند بیمه و بانک‌ها با وجود رشد‌های سه تا چهار درصدی، مشکلاتی وجود دارد. اما امیدواریم در سال آینده شاهد بهبود شرایط در این صنایع باشیم. 

او در پایان به رشد تعداد ناشران فرابورسی اشاره کرد و گفت: “تعداد شرکت‌های ناشر فرابورسی ما نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است و این نشان‌دهنده پیشرفت‌های مثبت در بازار سرمایه است. 

