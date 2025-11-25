سرمربی تیم ملی فوتبال ادعا کرده است که شدیدترین برخورد را با طارمی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی کشورمان عنوان کرد که شدیدترین برخورد را با مهدی طارمی اعمال کرده است که توضیحات او را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: امیر قلعه نویی ، تیم ملی فوتبال ، مهدی طارمی
تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
فرزند چهارم که کپن نداشت
۱۹:۱۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
بی خاصیت ترین مربی ایران حتی از ویلموتس بی خاصیت تر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۷:۴۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
در این مملکت هر مسئولی که خودش سر بار باشد هیچ نمی تواند با زیر دستان بر خورد کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد کوه جانی
۱۷:۰۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
آقای قلعه نویی یکم میانگین سنی تیم بیار پایین دمت گرم هر نتیجه ای هم تو جام جهانی گرفتی پشتتیم دمت گرم همین که با مربی ایرانی پا میزاریم تو جام خودش کافیه یکم دفاع تیم هم سرسامون بده دمت گرم بازی با ازبکستان پرس از بالا خوب بود کلا بازی سازیشون گرفتیم دمت گرم همین طور ادامه بده تیم جلو بازی کنه نزارن تیمای دیگه بازی سازی کنن
۰
۰
پاسخ دادن
