مهاجم بایرن مونیخ درخصوص جدایی اش از این تیم گفت: من واقعاً در مونیخ خوشحالم. می‌توانید این را از نحوه بازی‌ام ببینید. من هنوز به فصل جدید فکر نمی‌کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در هفته‌های اخیر گزارش‌های قابل توجهی مبنی بر اینکه بارسلونا ممکن است تابستان آینده، پس از اتمام قرارداد رابرت لواندوفسکی، برای جذب هری کین ملی‌پوش انگلیسی بایرن مونیخ اقدام کند، منتشر شده است.

هری کین از زمان پیوستن به بایرن مونیخ از تاتنهام هاتسپر با مبلغ ۹۵ میلیون یورو در سال ۲۰۲۳ مورد توجه تیم های دیگر نیز بوده است. این بازیکن ۳۲ ساله در ۱۱۴ بازی برای بایرن مونیخ در بوندسلیگا، آمار باورنکردنی ۱۰۹ گل و ۲۹ پاس گل را به ثبت رسانده است. کین یکی از بهترین مهاجمان جهان است و فرم او در این فصل با ۲۴ گل زده در ۱۸ بازی برای بزرگترین باشگاه آلمان، استثنایی بوده است.

گفته می‌شود هری کین بندی در قراردادش دارد که به او اجازه می‌دهد تابستان آینده با ۶۵ میلیون یورو از بایرن جدا شود، اما تنها در صورتی که قبل از پایان ژانویه ۲۰۲۵ به بایرن اطلاع دهد که قصد جدایی دارد. اگر کین قبل از این مهلت تمایل خود را برای جدایی اعلام نکند، این بند قرارداد باطل می‌شود و قرارداد او تا سال ۲۰۲۷ اعتبار خواهد داشت. 

هری کین در پاسخ به سئوال نشریه بیلد آلمان درخصوص علاقه بارسلونا برای جذبش گفت: «من هیچ تماسی با کسی نداشته‌ام، هیچ‌کس با من تماسی نگرفته است. در شرایط فعلی احساس راحتی می‌کنم، هرچند هنوز در مورد وضعیتم با بایرن صحبت نکرده‌ایم.

او ادامه داد: هیچ عجله‌ای ندارم. من واقعاً در مونیخ خوشحالم. می‌توانید این را از نحوه بازی‌ام ببینید. من هنوز به فصل جدید فکر نمی‌کنم. بعد از اتمام فصل اولین فکرم بازی در جام جهانی است.

منبع: transfermarkt

برچسب ها: هری کین ، بایرن مونیخ ، بارسلونا
خبرهای مرتبط
بوندس لیگای آلمان،
یونین برلین کاری که بزرگان اروپا نتوانستند انجام دهد را عملی کرد/ دورتموند و لایپزیش از توقف بایرن استفاده نکردند + فیلم
یورش دیوانه‌وار هری کین به توپ طلا؛ ۲۰ گل در ۱۲ بازی
واکنش توخل به ناراحتی بلینگام: این حادثه را بیش از حد بزرگ نکنید!
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا؛
حسن ختام فرانسه در باکو و صعود لحظه آخری اوکراین به پلی آف/ انگلیس با امتیاز کامل رهسپار آمریکا شد + فیلم
بوندس لیگای آلمان؛
کامبک هیولاوار بایرن مونیخ پیش از جدال با آرسنال/ تساوی پرگل دورتموند و رسیدن لورکوزن به رتبه دوم + فیلم
بوندس لیگای آلمان؛
بایرن مونیخ ۳ - ۰ بایرلورکوزن/ پانزدهمین پیروزی متوالی شاگردان کمپانی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قلعه‌نویی: در جام جهانی کاری می‌کنیم ایران یک هفته تعطیل شود/ دیگر دلالی در تیم ملی وجود ندارد
بوفون اسطوره دروازه بانی ایتالیا درگذشت
شکست قهرمان آسیا به نفع تراکتور
تیم کومیته بانوان ایران صاحب مدال طلا شد
نبرد سپاهان و الحسین اردن برای صدرنشینی
زمان دیدار‌های استقلال با سپاهان و ملوان مشخص شد
پایان کار کاروان ورزش ناشنوایان ایران در المپیک ۲۰۲۵ توکیو با ۳۷ مدال
بازی استقلال - الوصل برگزار می‌شود
فشار‌ها جواب داد؛ امیر قلعه‌نویی کوتاه می‌آید
فدراسیون ژیمناستیک پلمب شد!
آخرین اخبار
علاقه و ارادت قهرمان موی‌تای به رهبر معظم انقلاب + فیلم
واکنش هری کین به پیشنهاد بارسلونا
ادعای قلعه نویی درباره برخورد شدید با طارمی + فیلم
دستور وزیر ورزش به رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای برای تجهیز سالن بوموسی
تیبو کورتوا بازی مقابل المپیاکوس را از دست داد
خرمی: کاراته پرمدال‌ترین رشته کاروان ایران در المپیک ناشنوایان بود
بازی استقلال - الوصل برگزار می‌شود
بوفون اسطوره دروازه بانی ایتالیا درگذشت
فرزانه فصیحی: هدفم کمک به ورزشکاران بخصوص بانوان است
بهره‌برداری از دو زمین چمن مصنوعی فوتبال بوموسی در حضور وزیر ورزش و جوانان
پویش «نذر خون دختران قهرمان» در آکادمی ملی ووشو برگزار می‌شود
فدراسیون ژیمناستیک پلمب شد!
پایان کار کاروان ورزش ناشنوایان ایران در المپیک ۲۰۲۵ توکیو با ۳۷ مدال
واکنش کنفدراسیون آسیا به نایب‌قهرمانی تاریخی راگبی زنان ایران
نوسازی پست اصلی برق مجموعه ورزشی آزادی پس از نیم قرن
صدرنشینی کاپیتان‌های مردان و زنان ایران در رتبه‌بندی جدید فدراسیون تنیس روی میز جهانی
بانوی المپین ایرانی؛ از اسکی روی آسفالت تا سهمیه المپیک و حضور در فنلاند
کشتی‌گیران روس باشگاه استقلال در تهران
انتخاب کمک سرداور ایرانی برای بازی‌های پارا آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
تیم کومیته بانوان ایران صاحب مدال طلا شد
فشار‌ها جواب داد؛ امیر قلعه‌نویی کوتاه می‌آید
زمان دیدار‌های استقلال با سپاهان و ملوان مشخص شد
منچستریونایتد ۰ - ۱ اورتون/ خوددرگیری مزمن تافی‌ها هم مانع پیروزی در اولدترافورد نشد+ فیلم
نبرد سپاهان و الحسین اردن برای صدرنشینی
قلعه‌نویی: در جام جهانی کاری می‌کنیم ایران یک هفته تعطیل شود/ دیگر دلالی در تیم ملی وجود ندارد
تیم کومیته مردان به مدال برنز دست یافت 
بیفوما: من و اورونوف رویای مشترکی برای پرسپولیس داریم/ بازی دربی را برنده می شویم
شکست قهرمان آسیا به نفع تراکتور
ستاره پیشین پاری سن ژرمن دیدار با تراکتور را از دست داد
درخشش بنزما مانع شکست الاتحاد نشد/ پیروزی شباب الاهلی در غیاب ایرانی‌ها