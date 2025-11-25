باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در هفتههای اخیر گزارشهای قابل توجهی مبنی بر اینکه بارسلونا ممکن است تابستان آینده، پس از اتمام قرارداد رابرت لواندوفسکی، برای جذب هری کین ملیپوش انگلیسی بایرن مونیخ اقدام کند، منتشر شده است.
هری کین از زمان پیوستن به بایرن مونیخ از تاتنهام هاتسپر با مبلغ ۹۵ میلیون یورو در سال ۲۰۲۳ مورد توجه تیم های دیگر نیز بوده است. این بازیکن ۳۲ ساله در ۱۱۴ بازی برای بایرن مونیخ در بوندسلیگا، آمار باورنکردنی ۱۰۹ گل و ۲۹ پاس گل را به ثبت رسانده است. کین یکی از بهترین مهاجمان جهان است و فرم او در این فصل با ۲۴ گل زده در ۱۸ بازی برای بزرگترین باشگاه آلمان، استثنایی بوده است.
گفته میشود هری کین بندی در قراردادش دارد که به او اجازه میدهد تابستان آینده با ۶۵ میلیون یورو از بایرن جدا شود، اما تنها در صورتی که قبل از پایان ژانویه ۲۰۲۵ به بایرن اطلاع دهد که قصد جدایی دارد. اگر کین قبل از این مهلت تمایل خود را برای جدایی اعلام نکند، این بند قرارداد باطل میشود و قرارداد او تا سال ۲۰۲۷ اعتبار خواهد داشت.
هری کین در پاسخ به سئوال نشریه بیلد آلمان درخصوص علاقه بارسلونا برای جذبش گفت: «من هیچ تماسی با کسی نداشتهام، هیچکس با من تماسی نگرفته است. در شرایط فعلی احساس راحتی میکنم، هرچند هنوز در مورد وضعیتم با بایرن صحبت نکردهایم.
او ادامه داد: هیچ عجلهای ندارم. من واقعاً در مونیخ خوشحالم. میتوانید این را از نحوه بازیام ببینید. من هنوز به فصل جدید فکر نمیکنم. بعد از اتمام فصل اولین فکرم بازی در جام جهانی است.
منبع: transfermarkt