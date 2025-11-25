باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حجتاله صیدی رئیس سازمان بورس در همایش چهارمین دوره آیین اهدای تندیس شفافیت گفت: نوسان ماهیت بورس است مهمتر از سود و زیان حقیقت است و حقیقت بازار سرمایه نوسان است نوسانات جزئی از طبیعت بازار هستند و این واقعیت در بورسهای مشهور دنیا نیز مشهود است.
صیدی ادامه داد: تفاوت دیدگاهها در تحلیل سهام، باعث خرید و فروش میشود و این خود موجب نوسانات طبیعی در بازار میگردد. مهم این است که بازار متعادل و بدون تنش باشد.
او به بررسی وضعیت بازار در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: در بورسهای معتبر جهانی، روزهای مثبت و منفی تقریباً در نسبتهای مشابهی وجود دارند. نوسانات طبیعی به تبادل نظر و تعامل بین معاملهگران کمک میکند.
رئیس سازمان بورس بر اهمیت پایداری شرکتها تأکید کرد و گفت: پایداری و تداوم فعالیت در بلندمدت، خواسته مشترک تمامی ذینفعان است. شفافیت یکی از ارکان اصلی پایداری شرکتها و بازار سرمایه است و باید به عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته شود.
صیدی همچنین به الزامات قانونی شفافیت اشاره کرد و گفت: شفافیت نباید به عنوان یک الزام بروکراتیک دیده شود، بلکه امروزه شفافیت یک مزیت رقابتی است. شرکتهای بزرگ به انتشار اطلاعات خود توجه بیشتری دارند و این به آنها کمک میکند تا از رقبای خود پیشی بگیرند. شفافیت از ارکان بازار است.
او افزود: شفافیت باعث افزایش اعتماد به شرکتها میشود و در نتیجه هزینههای تأمین مالی را کاهش میدهد. شرکتهای شفافتر به راحتی میتوانند وام دریافت کنند و در فرآیند افزایش سرمایه موفقتر عمل کنند.
او تأکید کرد: سازمان بورس در تلاش است تا شرکتها را به سمت شفافیت داوطلبانه حداکثری هدایت کند تا تمامی ذینفعان از آن بهرهمند شوند.