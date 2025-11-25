رئیس سازمان بورس گفت: نوسان ماهیت بورس است مهم‌تر از سود و زیان حقیقت است و حقیقت بازار سرمایه نوسان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس در همایش چهارمین دوره آیین اهدای تندیس شفافیت گفت: نوسان ماهیت بورس است مهم‌تر از سود و زیان حقیقت است و حقیقت بازار سرمایه نوسان است نوسانات جزئی از طبیعت بازار هستند و این واقعیت در بورس‌های مشهور دنیا نیز مشهود است. 

صیدی ادامه داد: تفاوت دیدگاه‌ها در تحلیل سهام، باعث خرید و فروش می‌شود و این خود موجب نوسانات طبیعی در بازار می‌گردد. مهم این است که بازار متعادل و بدون تنش باشد. 

او به بررسی وضعیت بازار در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در بورس‌های معتبر جهانی، روز‌های مثبت و منفی تقریباً در نسبت‌های مشابهی وجود دارند. نوسانات طبیعی به تبادل نظر و تعامل بین معامله‌گران کمک می‌کند. 

رئیس سازمان بورس بر اهمیت پایداری شرکت‌ها تأکید کرد و گفت: پایداری و تداوم فعالیت در بلندمدت، خواسته مشترک تمامی ذینفعان است. شفافیت یکی از ارکان اصلی پایداری شرکت‌ها و بازار سرمایه است و باید به عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته شود. 

صیدی همچنین به الزامات قانونی شفافیت اشاره کرد و گفت: شفافیت نباید به عنوان یک الزام بروکراتیک دیده شود، بلکه امروزه شفافیت یک مزیت رقابتی است. شرکت‌های بزرگ به انتشار اطلاعات خود توجه بیشتری دارند و این به آنها کمک می‌کند تا از رقبای خود پیشی بگیرند. شفافیت از ارکان بازار است.

او افزود: شفافیت باعث افزایش اعتماد به شرکت‌ها می‌شود و در نتیجه هزینه‌های تأمین مالی را کاهش می‌دهد. شرکت‌های شفاف‌تر به راحتی می‌توانند وام دریافت کنند و در فرآیند افزایش سرمایه موفق‌تر عمل کنند. 

او تأکید کرد: سازمان بورس در تلاش است تا شرکت‌ها را به سمت شفافیت داوطلبانه حداکثری هدایت کند تا تمامی ذینفعان از آن بهره‌مند شوند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد بیش از ۵۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
آغاز تحول دیجیتال در کانون کارگزاران
افزایش ۲ درصدی امتیاز حاکمیت شرکتی ناشران بورسی/ صنعت یارانه بالاترین نمره حاکمیت شرکتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
آخرین اخبار
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
آغاز پروازهای لوفت‌هانزا از ۲۶ دی ماه
چهار اولویت ساتبا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
دولت ابهامات سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره را رفع کند
۹.۷ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی و دارو تامین شد
افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز برای شیرخشک
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
دامداران تامین خوراک پرانرژی در واحد‌های دامداری را در دستور کار قرار دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
وقتی قیمت، تله معامله است: روش‌های فریب در معاملات خودرو
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
تصویب اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر اوراق گام
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
حداکثر نسبت مجاز خالص دارایی‌های ثابت بانکی ۳۰ درصد تعیین شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
کاهش ۱۰ درصدی ضایعات گامی برای کاهش ۱۰ میلیون تنی واردات محصولات کشاورزی + فیلم
واردات بیش از ۷ میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور
پیگیری رتبه‌بندی کارگزاری‌های بازار سرمایه/ رتبه‌بندی عمومی اعلام می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
رشد ۶.۷ درصدی توزیع بنزین نسبت به سال گذشته+ فیلم
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی خبری از اعلام نرخ محصولات کشاورزی نیست
سازوکار سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره در کارگروه تصمیم‌گیری می‌شود
ذخیره سهمیه ۱۶۰ لیتری ۵ هزار تومانی در تمامی کارت سوخت خودرو‌های نو شماره/ زمان اجرای دقیق عرضه بنزین ۵ هزار تومانی اعلام می‌شود