اسرائیل هر روز نبض زندگی در کرانه باختری را کندتر می‌کند + فیلم

رژیم صهیونیستی با ایست بازرسی و بستن گذرگاه‌ها در کرانه باختری، زندگی عادی فلسطینی‌ها را مختل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گذرگاه های پیاپی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، پیکره این منطقه را تکه تکه کرده است و رفت و آمد مردم را به سفری میان  دروازه ها و سربازان تبدیل کرده اند.

