\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0630\u0631\u06af\u0627\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0627\u067e\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0631\u06cc\u060c \u067e\u06cc\u06a9\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0631\u0627 \u062a\u06a9\u0647 \u062a\u06a9\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0631\u0641\u062a \u0648 \u0622\u0645\u062f \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0641\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u00a0 \u062f\u0631\u0648\u0627\u0632\u0647 \u0647\u0627 \u0648 \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632\u0627\u0646 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f.\n