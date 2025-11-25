باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر اسکندری با اشاره به اینکه نیروگاه‌های کشور عمدتا بر پایه مصرف گاز طبیعی طراحی شده‌اند، افزود: سوخت اصلی تمامی نیروگاه‌های حرارتی گاز بوده و افزون بر ۹۰ درصد سوخت نیروگاهی کشور از این محل تامین می‌شود.

وی ادامه داد: اما نیروگاه‌ها در شرایط خاص مواجه با محدودیت سوخت بایستی طبق قانون از سوخت دوم و پشتیبان برای تولید برق استفاده کنند. در همین راستا از میان تمامی نیروگاه‌های کشور تنها ۱۴ نیروگاه بخاری دارای قابلیت مصرف مازوت هستند و سوخت دوم سایر واحدها گازوئیل است که به محض مواجه با محدودیت گاز از سوخت مایع برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند.

اسکندری بیان کرد: در نیروگاه‌های مازوت‌سوز سعی بر این است که تنها در شرایط اضطرار و محدودیت تامین گاز از سوخت مازوت استفاده شود. امسال با وجود اینکه فعلا سرمای شدیدی در کشور حاکم نشده، اما شاهد اعمال محدودیت تامین گاز برای مصارف نیروگاهی هستیم و طبعا نیروگاه‌ها در طی چند روز گذشته به سمت مصرف سوخت مایع رفته‌اند.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تقدیر از تلاش‌های وزارت نفت برای تامین سوخت مازوت کم‌سولفور و با کیفیت برای تعدادی محدودی از نیروگاه‌های کشور، خاطرنشان کرد: استمرار این موضوع و توسعه تحویل مازوت استاندارد به تمامی نیروگاه‌های کشور مطمئنا نگرانی‌های مرتبط با آلودگی محیط این سوخت را برطرف خواهد کرد.

وی با اشاره به هماهنگی مناسب وزاتخانه‌های نیرو و نفت برای تامین سوخت زمستانه نیروگاه‌ها، گفت: با این وجود نیازمند هماهنگی‌های بیشتری برای ادامه فصل سرد سال هستیم تا با کمک هم بتوانیم امسال را با شرایط بهتری نسبت به سال گذشته سپری کنیم.