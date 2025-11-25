باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالعظیم بهفر با بیان اینکه ادعاهایی که درباره خواص درمانی نمکهای رنگی پایه مطرح میشود پایه علمی ندارد، اظهار کرد: مردم نسبت به تقلبهای احتمالی در این محصولات هوشیار باشند، زیرا برخی تولیدکنندگان ممکن است با افزودن رنگهای مصنوعی به نمک معمولی، آن را بهعنوان نمک رنگی عرضه کنند.
وی افزود: نمکهای رنگی مانند نمک صورتی، نمک سیاه، نمک خاکستری و نمک دودی به دلیل ترکیبات معدنی و فلزات موجود در آنها رنگ و طعم خاصی دارند، اما برخی از این ترکیبات میتوانند برای مصرفکنندگان مضر باشند، بهویژه نمکهای دودی که حاوی ترکیباتی مانند پلیسیکلیک آروماتیک هیدروکربنها هستند و خطرات بالقوهای برای سلامت دارند.
بهفر خاطرنشان کرد: بسیاری از ادعاهای شفاهی درباره نمکهای رنگی مانند پاکسازی سموم بدن، افزایش انرژی، درمان برونشیت و جوانسازی پوست، هیچ پشتوانه علمی ندارد و در منابع معتبر علمی تایید نشده است.
برخی نمکهای رنگی و دریایی که مجوز سازمان غذا و دارو را دارند، تحت کنترلهای دقیق از نظر میزان فلزات سنگین، خلوص و آلودگی میکروبی قرار میگیرند و رعایت اصول GMP در فرآیند تولید آنها الزامی است.
منبع: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی