این روز‌ها در مناطق مختلف تهران چایخانه‌هایی با شکل و شمایل چایخانه رضوی صحن غدیر حرم مطهر امام رضا (ع) دایر شده است. این چایخانه‌ها که توسط اهالی هر محله و گروه‌های جهادی اداره می‌شوند، با توزیع چای و شربت در مناسبت‌های مختلف، عطر و بوی حرم را به ساکنان پایتخت هدیه می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران، مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران گفت: ایده اولیه ساخت چایخانه‌ها حدود ۲ سال قبل در ایام فاطمیه شکل گرفت. چایخانه‌ها ابتدا به‌صورت سیار طراحی شدند و بعد از آن طراحی و ایده‌پردازی آنها چندبار مورد بررسی قرار گرفت.

سید محمد ناظم رضوی افزود: ابعاد چایخانه‌ها در مناطق مختلف فرق دارد و براساس وسعت زمینی که شهرداری منطقه برای چایخانه درنظر می‌گیرد، احداث می‌شوند. چایخانه‌ها به‌صورت سازه‌هایی هشت‌ضلعی با قطر تقریبی ۸ تا ۱۱ متر در حال ساخت هستند و در این سازه‌ها امکاناتی مانند سماور، کابینت و دیگر اقلام مورد نیاز برای پذیرایی از شهروندان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی شده است در هر منطقه ۵ چایخانه احداث شود، از آمادگی شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی برای ساخت بیش از این تعدداد چایخانه در هر منطقه خبر داد: پیش‌بینی شده که برای هر منطقه ۵ چایخانه احداث خواهد شد. با وجود این مناطق می‌توانند بین یک تا ۱۴ زمین را برای ساخت چایخانه معرفی کنند.

مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران به موقعیت برخی از چایخانه‌ها اشاره کرد و گفت:چایخانه‌های صحن امامزاده ابوالحسن (ع) در منطقه ۲۰، امامزاده یحیی (ع) در منطقه ۱۲ و امامزاده حسن (ع) در منطقه ۱۷ به بهره‌برداری رسیده‌اند. چایخانه صحن امامزاده عبدالله (ع) در منطقه ۹ هم در حال ساخت است. در چایخانه‌های مناطق ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۲۱ و ۲۲ چادر و کرکره نصب شده و در مناسبت‌های مختلف آماده ارایه خدمات به شهروندان هستند. در این اماکن تلاش شده است از شهروندان با چای متبرک رضوی، شیرینی یا شربت تبرکی پذیرایی می‌شود.

وی محور فعالیت چایخانه‌ها را مردم و گروه‌های مردمی دانست و توضیح داد: یکی از مظاهر ارادت مردمی به ساحت اهل‌بیت (ع) راه‌اندازی چایخانه‌هایی است که با محوریت معنویت، نذر و مشارکت مردمی شکل می‌گیرد. از گذشته موکب‌ها به‌عنوان پایگاهی برای تجمع در مراسم مذهبی به‌صورت موقت برپا و سپس جمع می‌شدند. با توجه به مشکلات نصب و جمع‌آوری موکب‌ها در ایام سال، به‌منظور بهره‌برداری همیشگی از این مکان‌ها و همچنین با الگوگرفتن از چایخانه حضرت رضا (ع) در صحن مطهر رضوی، ساخت و احداث چایخانه‌های رضوی در تهران شروع شد. 

ناظم رضوی ادامه داد: در همین راستا با مسئول هماهنگی چایخانه‌های رضوی آستان قدس در سطح کشور مذاکراتی صورت گرفت و نقشه ساخت را دریافت کردیم. براساس این نقشه‌ها چایخانه‌ها را در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران احداث کردیم که برخی به بهره‌برداری رسیده‌اند و برخی دیگر نیز به‌زودی تکمیل می‌شوند. این چایخانه‌ها بعد از احداث و تجهیز به شهرداری‌های مناطق تحویل داده می‌شوند تا در مناسبت‌های مذهبی توسط گروه‌های جهادی، خادمان رضوی مناطق تهران یا هیأت‌امنای محله‌ها از شهروندان پذیرایی شود.

برچسب ها: شهرداری تهران ، مراسم عزاداری
۰۹:۱۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
خدا کنه چایخانه باشه کندرش منقل و قلیان با طعم های مختلف عرضه نشه?
۰
۰
