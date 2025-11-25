سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که حدود ۸ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را پرداخت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با تداوم فرایند نقد شدن اوراق بابت مطالبات وصول شده از دولت، امروز نیز بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تسویه شد.

در این گزارش تاکید شده است پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد خصوصی و دانشگاهی از ماه گذشته آغاز شده است.

سازمان تأمین اجتماعی پیش از این اعلام کرده بود؛ در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به منظور پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی توسط دولت به میزان ۱۸۵ هزار میلیارد تومان، در قالب ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان سهام و اموال، به تصویب سران قوا رسید.

با ابلاغ این مصوبه و پس از ابلاغ اعتبار، تخصیص و انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مصوب و تبدیل آن به نقدینگی که مستلزم طی فرآیند چندمرحله‌ای است، پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد دانشگاهی و غیردانشگاهی و بیمه تکمیلی درمان، از محل نقدینگی مذکور پرداخت خواهد شد.

