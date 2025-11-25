باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروه فلسطینی حماس اعلام کرد که بقایای یک اسیر دیگر اسرائیلی را روز سهشنبه تحت توافق آتشبس منتقل خواهد کرد.
گردانهای قسام، شاخه نظامی این گروه، در بیانیهای در کانال رسمی تلگرام خود اعلام کرد که جسد ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی (۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ) به گردانهای القدس، شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی تحویل داده خواهد شد.
هیچ جزئیاتی در مورد محل تحویل جسد ارائه نشده است. ارتش اسرائیل هیچ اظهار نظری فوری نکرده است.
حماس از زمان اجرای آتشبس در ۱۰ اکتبر، ۲۰ اسیر اسرائیلی را زنده آزاد کرده و بقایای ۲۷ نفر از ۲۸ نفر را که اکثر آنها اسرائیلی بودند، تحویل داده است. با این حال، اسرائیل ادعا کرد که یکی از اجساد دریافتی با هیچ یک از اسرای فهرست شدهاش مطابقت ندارد.
مرحله اول توافق آتشبس شامل آزادی اسرای اسرائیلی در ازای زندانیان فلسطینی است. این طرح همچنین بازسازی غزه و ایجاد یک سازوکار حکومتی جدید بدون حماس را در نظر دارد.
از اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل نزدیک به ۷۰ هزار نفر را در غزه، عمدتاً زنان و کودکان به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۰۹۰۰ نفر را در جنگی دو ساله که بخش بزرگی از این منطقه محصور را به ویرانه تبدیل کرده است، زخمی کرده است.
منبع: آناتولی