باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیچیده و فنی سربازان گمنام امام زمان (عج قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی، یک محموله سنگین اقلام ضد امنیتی متعلق به گروهک‌های ضد انقلاب، حین انتقال به داخل کشور در منطقه مرزی ترگور شهرستان ارومیه کشف و ضبط گردید.

این محموله شامل مقادیر قابل توجهی مواد منفجره و سلاح و مهمات جنگی بالاخص ۱۹۸ بمب انفجاری بوده است که اشرار و عوامل تروریستی قصد داشتند با انتقال به مناطق عمقی کشور، از آن در راستای ایجاد ناامنی استفاده کنند که با هوشیاری و اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات در سپاه در نیل به اهداف شوم خود باز ماندند.