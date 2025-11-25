باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی اکبر عرب عامری مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص آخرین وضعیت کارت سوخت جایگاه ها اظهار داشت: کارت سوخت جایگاه‌ها هیچ تغییری نسبت به ابتدای سال نداشته و همان تعداد کارتی که اکنون با توجه به ضریبی از تعداد نازل‌های جایگاه موجود است، حفظ شده است.

وی ادامه داد: گاهی با توجه به شرایط، ممکن است سقف برداشت سهمیه را طبق قانونی که به ما اختیار داده، در شرایط مختلف کم و زیاد کنیم، اما تعداد کارت‌ها همان تعداد باقی می‌ماند و تغییر نخواهد کرد.

او در خصوص اتصال کارت سوخت به کد ملی هم گفت: این تغییر کمک نمی‌کند به بحث کاهش قاچاق، ولی قاعدتاً دارای مشکلات و زیرساخت‌هایی است که باید برطرف شوند تا بتوانیم این کار را انجام دهیم.