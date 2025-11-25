باشگاه خبرنگاران جوان - امیرمهدی علوی درباره آخرین وضعیت صدور روادید گروه اعزامی فدراسیون فوتبال به مراسم قرعه‌کشی جام‌جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، اظهار داشت: رویکرد فدراسیون و هیأت‌رئیسه در این‌باره، تأکید بر ضرورت حفظ و تداوم تجلی اعتبار ورزش و فوتبال کشور در رویداد‌ها و مراسمات مختلف است. نفس حضور در آوردگاه‌های ورزشی پیام‌آور رقابت جوانمردانه است و هر بحثی در ورزش جدا از نگاه‌های سیاسی می‌بایست در مسیر دوستی و بستر لذت که همانا هدف اصلی فیفا از برگزاری چنین رویداد‌هایی است، به انجام برسد.

وی ادامه داد: بر اساس پروتکل میزبانی مسابقاتی در سطح جام‌جهانی، می‌بایست موارد در حوزه تصمیمات ورزشی و طبق نظر و صلاحدید و تاکیدات فیفا به انجام برسد و این دقیقا بر اساس دیدگاه‌های روشن و شفاف جیانی اینفانتینو، رئیس فیفاست که در فینال کافا و در رختکن تیم ملی ایران به صراحت بیان شد و در ادامه با ارسال دعوت‌نامه‌ای رسمی و بلیط سفر برای رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان که عضو کمیته مسابقات فیفا و نایب رئیس AFC نیز است، تاکید شد.

علوی گفت: بر این اساس، سیاست‌گذاری در این‌باره وفق نظر هیأت‌رئیسه و پس از مشورت نهایی با وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه و اخذ نظر دستگاه دیپلماسی، این است در صورتی که با احترام تام به تیم ملی ایران به عنوان یکی از نخستین تیم‌های صعود کننده به جام‌جهانی با عنایت به اسامی افراد معرفی شده از سوی فدراسیون جهت حضور در مراسم قرعه‌کشی، بازدید و تعیین کمپ میزبانی روادید داده شود، هیأت ایرانی راهی محل این مراسم خواهد شد. در غیر این صورت، پس از اطلاع‌رسانی سریع و صریح به فیفا درباره تصمیمات احتمالی غیرورزشی و سیاسی میزبان درباره مراسم ۱۴ آذر، هیات ایرانی در قرعه‌کشی جام‌جهانی حاضر نخواهد شد.

منبع: فدراسیون فوتبال