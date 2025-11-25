باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اخلاقی با اشاره به اینکه بر اساس اسناد و مدارک موجود در دفاتر سازمان هواپیمایی کشوری در ابتدای دولت چهاردهم تعداد هواپیمای فعال مسافری کشور ۱۷۷ فروند هواپیما بوده است، اظهار کرد: امروز تعداد هواپیمای فعال به ۲۰۹ فروند رسیده است؛ یعنی در دولت چهاردهم افزایش ۱۸ درصدی در تعداد هواپیمای مسافری داشته‌ایم.

وی افزود: با برنامه ریزی‌هایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمای کشوری انجام شده، امیدواریم که این تعداد تا پایان سال و برای مسافرت‌های نوروزی مردم به ۲۲۰ فروند هواپیما برسد.

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: اقداماتی که در سازمان هواپیمای کشوری و دولت چهاردهم انجام شده عبارت است از تسهیل و تسریع در ورود هواپیمای مسافری به کشور، جذب سرمایه‌های خرد در هوانوردی و همچنین توسعه کمی و کیفی مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما که باعث شده تعداد هواپیما‌های زمین گیر کاهش پیدا کند.

وی در پایان گفت: اینکه توانستیم در حدود یک سال و نیم توسعه کمی ۱۸ درصدی ناوگان را داشته باشیم، اقدام بزرگی است و نشان می‌دهد علاوه بر توجه جدی به مقوله ایمنی و امنیت هواپیما و پرواز‌ها توسعه کمی هواپیما‌ها هم در دستور کار قرار گرفته است.

منبع: سازمان هواپیمایی