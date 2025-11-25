باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار مهدی خرسند روز سهشنبه در نخستین همایش ملی صلح و سازش در تالار شیخ صدوق حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اظهار کرد: این همایش ملی با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای صلحیاری در شهرستانها و کاهش حجم پروندههای قضایی برگزار شد و مورد استقبال گسترده نخبگان و فعالان حقوقی کشور قرار گرفت.
مسئول بسیج حقوقدانان سپاه حضرت سیدالشهدا استان تهران ضمن قدردانی از حضور فعالان عرصه حقوقی اضافه کرد: شاهد استقبال بیسابقهای از این رویداد ملی بودیم؛ یکی از ماموریتهای کلیدی بسیج حقوقدانان، احیای فرهنگ صلح و سازش و تشکیل شوراهای صلحیاری در همه شهرستانهای استان تهران است. برای هر شهرستان شورایی ۲۰ نفره از نخبگان، قضات، حقوقیاران و کارشناسان تشکیل شد تا به صورت عملی در روند حل پروندهها ورود کنند.
وی افزود: اقدامات این شوراها تاکنون بسیار ملموس بوده است به عنوان نمونه در هفته گذشته با مکاتبه بسیج حقوقدانان استان تهران با یکی از دادستانها، پرونده در مراحل اجرای حکم اعدام، متوقف شد. همچنین در پروندهای مربوط به یکی از کارکنان فراجا مرتکب به قتل غیرعمد، با تلاش اعضای شورا رضایت اولیایدم اخذ و سازش ایجاد شد. هدف اول ما رضای خداوند و هدف دوم کاهش بار ورودی پروندهها به دستگاه قضایی است. اگر حتی ۱۰ پرونده به سازش ختم شود گام بزرگی در مسیر عدالت برداشتهایم.
مسئول بسیج حقوقدانان استان تهران با بیان اینکه این حرکت به صورت کامل مردمی و داوطلبانه است، افزود: برای اجرای این برنامه هیچ بودجه دولتی دریافت نکردهایم، اما خیران با نیت خیر و انسانی ما را حمایت میکنند. تصمیم داریم از این خیران در برنامههای آینده تقدیر شود و این الگوی موفق را به سایر استانها گسترش دهیم.
خرسند همچنین از توسعه طرح صلحیاری در استانهای دیگر خبر داد و افزود: در شهرستان گنبد استان گلستان نیز نیروهای بسیجی در چند پرونده قتل برای صلح و سازش ورود کردهاند. امروز نیز جمعی از ارتشیان، نیروهای فراجا، سرداران سپاه، حقوقیاران، کارشناسان رسمی دادگستری و اعضای کانون وکلا از سراسر کشور حضور یافتند تا تجربههای خود را در مسیر سازش به اشتراک بگذارند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ۲ پرونده قتل در مراحل پایانی رضایت قرار دارند و چندین پرونده خانوادگی و کیفری نیز به نتایج مطلوب رسیدهاند. هدف نهایی ما گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش چشمگیر اختلافات قضایی در سطح جامعه است.
راهاندازی واحد صلح و سازش سپاه سیدالشهدا (ع)
مسئول صلح و سازش بسیج حقوقدانان سپاه حضرت سیدالشهدا استان تهران نیز در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: از حدود ۸ تا ۹ ماه پیش با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری و در امتداد مسیر شهدای گرانقدر، واحد صلح و سازش در سپاه راهاندازی شده است، تلاش میشود با روحیهای بسیجی و جهادی وارد میدان شویم تا در کنار مردم و دستگاه قضایی، گرهای از زندگی افراد باز شود.
پوریا مراغه با اشاره به ورود مستقیم این مجموعه به پروندههای سنگین قضایی افزود: در مواردی پرونده قتل بیش از پنج تا ۱۲ سال در دادگاهها با گفتوگو، میانجیگری و جلب اعتماد اولیایدم رضایت آنان جلب شد، همچنین در پروندههای ارث، میراث ملکی و اختلافات خانوادگی نیز ورود شده و بسیاری از آنها به نتیجه صلح رسیدهاند.
وی همکاری نهادهای قضایی با این طرح را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: در این مدت تعامل بسیار خوبی با دادستانیها، شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح داشتیم. مسئولان قضایی استان تهران نگاه حمایتی و همراهی دارند و با این تعامل بخش قابل توجهی از پروندههای معطل، در مدت کوتاهی به سرانجام میرسد.
وی با تاکید بر ماهیت مردمی و داوطلبانه این خدمت گفت: برخلاف موسسات خصوصی که برای میانجیگری در پروندهها هزینه دریافت میکنند، تاکنون حتی یک ریال از هیچ خانوادهای دریافت نشده است و همه اعضای این واحد با نیت رضای خدا و بر اساس روحیه جهادی بسیج، برای حل اختلافات مردم تلاش میکنند.
مسئول صلح و سازش سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) با اشاره به رویکرد اجتماعی این فعالیتها گفت: بخش زیادی از خانوادههای مراجعهکننده، افراد نیازمند یا گرفتار در پیچیدگیهای ادارات، کلانتریها و محاکم هستند که در این مسیر علاوه بر مشاوره و صبر، مسیر قانونی و صلحآمیز را برای آنان هموار میشود، در همین مدت کوتاه، دهها پرونده با رضایت طرفین و بدون هزینه مختومه شده است.
مراغه با اشاره به اینکه هدف اصلی این اقدام «احیای فرهنگ صلح، گذشت و نوعدوستی» است، تصریح کرد: میخواهیم نام سپاه در کنار عدالت، مهربانی و آرامش مردم شنیده شود؛ همانگونه که شهدا برای حفظ جان انسانها از جان خود گذشتند، امروز نیز ما ماموریم زندگیها را از کینه و نزاع نجات دهیم.