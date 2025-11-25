مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از فعالیت ۴٨ آتش‌نشانان تهرانی در اطفای حریق جنگل‌های الیت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت‌الله محمدی، با تشریح جزئیات عملیات اطفای حریق جنگل‌های الیت مازندران اظهار کرد: سازمان آتش‌نشانی با ۴۸ نیروی انسانی و حدود ۱۰ خودروی سبک و سنگین و تجهیزات کامل وارد منطقه شده و در کنار دیگر نیرو‌های حاضر، عملیات کمک‌رسانی و اطفا حریق را انجام داده است.

وی افزود: اقدام مهمی که در آن منطقه برای جلوگیری از عبور حریق از رودخانه و سرایت آن به بخش دیگر جنگل و همچنین کمک به عملیات اطفا توسط آتش‌نشانان تهران و کرج صورت گرفت، اجرای حدود دو و نیم کیلومتر لوله‌کشی آب بود؛ کاری که می‌توان گفت در دنیا بی‌سابقه است. این عملیات در شرایطی صورت گرفت که شیب تند، مسیر‌های دشوار و عدم دسترسی مناسب کار را برای نیرو‌های اطفای حریق بسیار سخت کرده بود. 

محمدی بیان کرد: با وجود شرایط دشوار، آتش‌نشانان با تلاش شبانه‌روزی توانستند مسیر لوله‌کشی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسانند. این عملیات آب رسانی به‌عنوان طولانی‌ترین عملیات لوله‌کشی انتقال آب در جهان شناخته می‌شود و نمایانگر تخصص و توان عملیاتی نیرو‌های آتش‌نشانی ایران است.

براساس گزارش سایت شهر، وی در پایان با اشاره به شرایط سخت عملیات گفت: نیرو‌های آتش‌نشانی دو شب را در ارتفاع ۲۵۰۰ متری در چادر اسکان داشتند و هر روز در شیب‌های تند منطقه مشغول عملیات بودند. پس از اتمام کار، تیم‌ها شب گذشته به تهران بازگشتند.

منبع: سازمان آتش‌نشانی

برچسب ها: مدیرعامل سازمان آتش نشانی ، آتش سوزی جنگل‌ها
خبرهای مرتبط
در جلسه هیئت دولت ارائه شد؛
گزارش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از وضعیت آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران
رئیس سازمان بازرسی: با هرگونه قصور در وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی برخورد می‌شود
گسترده‌ترین عملیات اطفای حریق کشور در الیت چالوس؛ استفاده همزمان از ۲ ایلوشین ۴۰تنی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرقت در خانواده ما ارثی است
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
آخرین اخبار
۵۳ ساعت امداد هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل الیت + فیلم
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
چهار بلوغ پیش نیاز برای آمادگی ازدواج + فیلم
آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
تشکیل شبکه ملی اشتغال مددجویان بهزیستی/ افزایش تسهیلات اشتغال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
۴۰ هزار خودرو متخلف توقیف ساعتی شدند/ اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا
سرقت در خانواده ما ارثی است
کاهش طلاق‌های شتاب‌زده با مدیریت هوشمند خانواده
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
تهران از ابتدای سال جاری فقط ۶ روز هوای پاک داشته است