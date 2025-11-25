باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت‌الله محمدی، با تشریح جزئیات عملیات اطفای حریق جنگل‌های الیت مازندران اظهار کرد: سازمان آتش‌نشانی با ۴۸ نیروی انسانی و حدود ۱۰ خودروی سبک و سنگین و تجهیزات کامل وارد منطقه شده و در کنار دیگر نیرو‌های حاضر، عملیات کمک‌رسانی و اطفا حریق را انجام داده است.

وی افزود: اقدام مهمی که در آن منطقه برای جلوگیری از عبور حریق از رودخانه و سرایت آن به بخش دیگر جنگل و همچنین کمک به عملیات اطفا توسط آتش‌نشانان تهران و کرج صورت گرفت، اجرای حدود دو و نیم کیلومتر لوله‌کشی آب بود؛ کاری که می‌توان گفت در دنیا بی‌سابقه است. این عملیات در شرایطی صورت گرفت که شیب تند، مسیر‌های دشوار و عدم دسترسی مناسب کار را برای نیرو‌های اطفای حریق بسیار سخت کرده بود.

محمدی بیان کرد: با وجود شرایط دشوار، آتش‌نشانان با تلاش شبانه‌روزی توانستند مسیر لوله‌کشی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسانند. این عملیات آب رسانی به‌عنوان طولانی‌ترین عملیات لوله‌کشی انتقال آب در جهان شناخته می‌شود و نمایانگر تخصص و توان عملیاتی نیرو‌های آتش‌نشانی ایران است.

براساس گزارش سایت شهر، وی در پایان با اشاره به شرایط سخت عملیات گفت: نیرو‌های آتش‌نشانی دو شب را در ارتفاع ۲۵۰۰ متری در چادر اسکان داشتند و هر روز در شیب‌های تند منطقه مشغول عملیات بودند. پس از اتمام کار، تیم‌ها شب گذشته به تهران بازگشتند.

منبع: سازمان آتش‌نشانی