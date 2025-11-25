باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ژاپن روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از شناسایی یک پهپاد، که گمان می‌رود چینی باشد، در نزدیکی غربی‌ترین جزیره خود، یوناگونی، جت‌های جنگنده خود را به پرواز درآورده است.

وزارت دفاع ژاپن روز دوشنبه در X اعلام کرد: «یک پهپاد مشکوک چینی بین جزیره یوناگونی و تایوان عبور کرده است».

این وزارتخانه افزود: در پاسخ، جت‌های جنگنده نیروی دفاع هوایی جنوب غربی به صورت اضطراری برای رهگیری آن به پرواز درآمدند.

چین هنوز در مورد ادعا‌های ژاپن اظهار نظری نکرده است. روز دوشنبه، پکن به طرح گزارش‌شده ژاپن برای استقرار موشک در جزیره یوناگونی اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری کیودو، شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن روز یکشنبه از جزیره یوناگونی در استان اوکیناوا بازدید کرد، جایی که ژاپن قصد دارد یک واحد موشک‌های میان‌برد زمین به هوا را مستقر کند.

به گزارش بلومبرگ نیوز، او در طول سفر به این جزیره گفت که طرح‌های استقرار موشک در یوناگونی، حدود ۱۱۰ کیلومتری (۶۸.۳ مایلی) از تایوان ادامه خواهد یافت.

او روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که همین نوع سلاح قبلاً در سراسر ژاپن مستقر شده است و ادعا‌های چین را رد کرد. کویزومی گفت که این سلاح‌ها «برای امنیت ملی هستند».

منبع: آناتولی