ژاپن اعلام کرد که پس از شناسایی یک پهپاد که گمان می‌رود چینی باشد، در نزدیکی جزیره یوناگونی جت‌های جنگنده خود را به پرواز درآورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ژاپن روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از شناسایی یک پهپاد، که گمان می‌رود چینی باشد، در نزدیکی غربی‌ترین جزیره خود، یوناگونی، جت‌های جنگنده خود را به پرواز درآورده است.

وزارت دفاع ژاپن روز دوشنبه در  X اعلام کرد: «یک پهپاد مشکوک چینی بین جزیره یوناگونی و تایوان عبور کرده است».

این وزارتخانه افزود: در پاسخ، جت‌های جنگنده نیروی دفاع هوایی جنوب غربی به صورت اضطراری برای رهگیری آن به پرواز درآمدند.

چین هنوز در مورد ادعا‌های ژاپن اظهار نظری نکرده است. روز دوشنبه، پکن به طرح گزارش‌شده ژاپن برای استقرار موشک در جزیره یوناگونی اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری کیودو، شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن روز یکشنبه از جزیره یوناگونی در استان اوکیناوا بازدید کرد، جایی که ژاپن قصد دارد یک واحد موشک‌های میان‌برد زمین به هوا را مستقر کند.

به گزارش بلومبرگ نیوز، او در طول سفر به این جزیره گفت که طرح‌های استقرار موشک در یوناگونی، حدود ۱۱۰ کیلومتری (۶۸.۳ مایلی) از تایوان ادامه خواهد یافت.

او روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که همین نوع سلاح قبلاً در سراسر ژاپن مستقر شده است و ادعا‌های چین را رد کرد. کویزومی گفت که این سلاح‌ها «برای امنیت ملی هستند».

منبع: آناتولی

برچسب ها: چین و ژاپن ، پهپاد چینی
خبرهای مرتبط
چین به طرح ژاپن برای استقرار موشک در جزیره‌ای نزدیک تایوان اعتراض کرد
چین: ژاپن سیگنال اشتباه «تکان‌دهنده‌ای» در مورد تایوان ارسال کرده است
برگزاری دیدار سران چین، ژاپن و کره جنوبی غیرممکن است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
آخرین اخبار
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد