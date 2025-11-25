باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع مطرح‌شده در رسانه‌ها درباره حذف آب‌های اروپایی از فرمول نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: اخیراً یکی از مدیران زیرمجموعه وزارت نفت اعلام کرده است که هاب‌ها از فرمول حذف شده‌اند، اما این موضوع به شکل مستند و مکتوب به دست ما نرسیده است.

جعفری با اشاره به انتقادات فعالان بازار نسبت به فرمول خوراک گاز، افزود: این انتقاد همواره وجود داشته است که چرا باید از هاب‌های اروپایی یا کشور‌های دیگر استفاده شود، در حالی که ما خود تولیدکننده و مصرف‌کننده گاز هستیم و در دنیا به عنوان مرجع محسوب می‌شویم.

او ادامه داد: ما طی نامه‌ای رسمی از وزارت نفت خواسته‌ایم که اگر این موضوع به تصویب رسیده است، بلافاصله به ذی‌نفعان و سهامداران اعلام شود تا همه به صورت یکسان از جزئیات آن مطلع شوند. اگر این موضوع رسمی نیست، باید سریع‌تر تصمیم‌گیری شود.

جعفری در پایان تأکید کرد: عدم شفافیت درباره جزئیات این موضوع می‌تواند بازار را دچار تلاطم کند و هدف ما از ارسال نامه به وزارت نفت، درخواست تسریع در اعلام رسمی این موضوع و اطلاع‌رسانی به شرکت‌های ذی‌ربط است.