باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در جلسه امروز هیئت وزیران به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، مصوبه‌ای را در خصوص سهمیه بنزین خودروها تصویب کرد که به منظور استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین طراحی شده است.

جزئیات این جلسه در خصوص سهمیه بنزین است که سهمیه بنزین خودروها به استثنای موارد خاص، بدون تغییر باقی خواهد ماند و نرخ‌های اول خودروها به همان شکل قبلی ادامه خواهد یافت.

براساس این گزارش از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوخت‌گیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه، معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت بنزین ۵۰.۰۰۰ ریال باشد، نرخ اضطراری ۵.۰۰۰ ریال خواهد بود.

همچنين سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین برای خودروهای با پلاک دولتی به جز آمبولانس‌ها و خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حذف می‌شود. این سهمیه به صورت ماهیانه به این خودروها تخصیص خواهد یافت.

همچنين اشخاص حقیقی که مالک چند خودرو هستند، تنها برای یکی از خودروهای خود سهمیه بنزین با نرخ‌های ذکر شده خواهند داشت و سهمیه کارت سوخت سایر خودروهای تحت تملک آن‌ها مشمول حکم بند ۳ خواهد بود.

گفتنی است هدف اصلی این مصوبه، مدیریت بهینه منابع انرژی و کاهش وابستگی به واردات بنزین است. این تغییرات به نظر می‌رسد با هدف بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌ها طراحی شده‌اند.

براساس این گزارش وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مسئول اجرای این مصوبه خواهند بود و باید نظارت دقیقی بر فرآیند اجرای آن داشته باشند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

گفتنی است براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، از پانزدهم آذرماه نرخ بنزین با کارت اضطراری جایگاه‌ها به ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها یعنی ۵۰۰۰ تومان می‌رسد.

نرخ اول براساس سهمیه ماهانه ۱۵۰۰ تومان و نرخ دوم نیز ۳ هزار تومان خواهد بود.

اشخاص دارای بیش از یک خودرو، فقط برای یک خودرو سهمیه اول و دوم بنزین را خواهند داشت و مابقی به نرخ سوم تعیین می‌شود.