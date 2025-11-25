براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، از پانزدهم آذرماه نرخ بنزین با کارت اضطراری جایگاه‌ها به ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها یعنی ۵۰۰۰ تومان می‌رسد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در جلسه امروز هیئت وزیران  به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، مصوبه‌ای را در خصوص سهمیه بنزین خودروها تصویب کرد که به منظور استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین طراحی شده است.

جزئیات این جلسه در خصوص سهمیه بنزین است که سهمیه بنزین خودروها به استثنای موارد خاص، بدون تغییر باقی خواهد ماند و نرخ‌های اول خودروها به همان شکل قبلی ادامه خواهد یافت.

براساس این گزارش از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوخت‌گیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه، معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت بنزین ۵۰.۰۰۰ ریال باشد، نرخ اضطراری ۵.۰۰۰ ریال خواهد بود.

همچنين سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین برای خودروهای با پلاک دولتی به جز آمبولانس‌ها و خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حذف می‌شود. این سهمیه به صورت ماهیانه به این خودروها تخصیص خواهد یافت.

 همچنين اشخاص حقیقی که مالک چند خودرو هستند، تنها برای یکی از خودروهای خود سهمیه بنزین با نرخ‌های ذکر شده خواهند داشت و سهمیه کارت سوخت سایر خودروهای تحت تملک آن‌ها مشمول حکم بند ۳ خواهد بود.

گفتنی است هدف اصلی این مصوبه، مدیریت بهینه منابع انرژی و کاهش وابستگی به واردات بنزین است. این تغییرات به نظر می‌رسد با هدف بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌ها طراحی شده‌اند.

براساس این گزارش  وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مسئول اجرای این مصوبه خواهند بود و باید نظارت دقیقی بر فرآیند اجرای آن داشته باشند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

گفتنی است براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، از پانزدهم آذرماه نرخ بنزین با کارت اضطراری جایگاه‌ها به ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها یعنی ۵۰۰۰ تومان می‌رسد.

نرخ اول براساس سهمیه ماهانه ۱۵۰۰ تومان و نرخ دوم نیز ۳ هزار تومان خواهد بود.

اشخاص دارای بیش از یک خودرو، فقط برای یک خودرو سهمیه اول و دوم بنزین را خواهند داشت و مابقی به نرخ سوم تعیین می‌شود.

نرخ سوخت جایگاه‌ها به ۵ هزار تومان رسید

برچسب ها: نرخ سوخت ، بنزین
خبرهای مرتبط
از تیرماه سهیمه گازوئیل را بر مبنای حرکت تغییر می‌دهیم+ فیلم
بررسی علل قاچاق سوخت در کشور در تمامی حوزه ها ضروری است+ فیلم
حذف یارانه سه دهک تا پایان سال/ نظام تامین اجتماعی جایگزین پرداخت یارانه شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۸
در انتظار بررسی: ۴
Germany
ناشناس
۱۳:۴۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
برای مدیریت بهتر سوخت هیچ چاره ای جز افزایش قیمت وجود ندارد دوستان
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۹:۲۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
از اعلام این خبر سرمایه دارها و دلال‌ها و کارخانه دارها جنساشون رو چند برابر گرون میکنن هنش از جیبدهکهای پایین جامعه در میاد یک نمونش تخم مرغ شده کیلویی بالای ۱۲۰۰۰۰تومان یا گوشت شده کیلویی ۸۰۰۰۰۰ تومان ما که گوشت رو ۸ ماه با دو تا بچه از سفره مون حذف کردیم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
*#سوال!؟*

?چرا همه نگران اختلاف قیمت جهانی بنزین با قیمت آن در ایران هستند اما هیچ کسی نگران اختلاف حقوق ۱۵۰ دلاری مردم ایران با میانگین ۲۵۰۰ دلاری در جهان نیست؟!

?چرا بنزین که در ایران ارزان است به خارج از کشور قاچاق می‌شود اما برنجی که در کشورهای همسایه ایران کمتر از یک دهم است به داخل قاچاق نمی‌شود تا برنج ارزان شود!؟

?چرا هیچ کسی نگران چند برابری قیمت خودرو در ایران نسبت به قیمت‌های بين‌المللی نیست!؟

?چرا هیچ کسی نمی‌گوید قیمت جهانی روغن خوراکی چقدر با قیمت آن در ایران اختلاف دارد و چرا ایرانیان باید روغن خوراکی را چندین برابر قیمت جهانی آن بخرند!؟

?کسی می‌داند چرا هیچ کسی نگران حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان نیست که این روزها به کمتر از ۱۵۰ دلار در ماه رسیده؟

? اما دارند قیمت‌ها را در کشورهایی با ایران مقایسه می‌کنند که حقوق و مستمری متوسط آنها بالای ۳۰۰۰ دلار است!؟
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
حقوق تو امریکا ۵۰۰۰ هزار دلاره به پول ما میشه ۵۵۰ میلیون در ماه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
«به منظور استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین»

هدف جلوگیری از قاچاق نیست، وگرنه بنزین ۳ یا ۵ هزار تومنی فرقی نداره برای اونی که میخواد بالای ۷۰ تومن بفروشه به افغانستان

هدف جبران کسری بودجه از جیب مردمه
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
شما زورتون به هشتاد میلیون مردم میرسه ولی زورتون به دوتا خودروساز برای کاهش مصرف خودروهاشون نمیرسه... جالبه
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۰ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
حالا عواقب گرون کردن بنزین میبینبد چه اتفاق بزرگی میوفته ما قبلا هشدار داده بودیم
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۴ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
دمتون گرم ایول
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۰۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
آخر شایعات اين بود
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
بنزین همین الانشم لیتری 5 تومنه! سه تومن که قیمتشه هر صد لیترم باید یه اکتان 200 هزار تومنی ریخت ماشین موتورش خراب نشه میشه همون لیتری پنج تومن!
۰
۵
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۰۰:۱۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
یک خانواده که چهار نفره و چهار تا ماشین داره و یک خانواده که ماشین ندارند چرا باید از جیب اونا به اونایی که ماشین دارن بره عدالت برعکس بوده تو ایران و ریشه همه مشکلات همینه و کسی جرأت ندارد درست کنه .....فقط دروغ و کفر و گناه
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
والا بخدا نمیدونیم چی باید بگیم. خسته ایم خدا
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
کار عادلانه ای هست چون خیلی افراد اصلا خودرویی ندارند. تمام شهرها شده مملو از خودرو و آلودگی هوا بیداد می کند. مرکز شهر و اطراف اماکن توریستی و تاریخی باید از خودرو شخصی پاک شود.
۱۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
دیگه با بنزین بازی نکنید.
سالیانه مثل بقیه اقلام 20% اضافه شود یا با نرخ تورم ...
کسی هم اعتراض نداره و اعتراض بی‌مورد است.
قبض آب و برق و گاز و.... مثل سایر اقلام و کالاهای اساسی و به اندازه اضافه حقوقها بالا بره نه بیشتر !
البته یارانه‌ها هم باید حداقل 20% اضافه شود.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چی شد از وعده های انتخاباتی این جناب این بود بنزین را گران نخواهیم کرد مبارک طرفداراش
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
آب مجانی
برق مجانی
گاز مجانی
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
غذا مجانی شد خبر بده!
۱۲۳
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
آخرین اخبار
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
آغاز پروازهای لوفت‌هانزا از ۲۶ دی ماه
چهار اولویت ساتبا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
دولت ابهامات سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره را رفع کند
۹.۷ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی و دارو تامین شد
افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز برای شیرخشک
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
دامداران تامین خوراک پرانرژی در واحد‌های دامداری را در دستور کار قرار دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
وقتی قیمت، تله معامله است: روش‌های فریب در معاملات خودرو
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
تصویب اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر اوراق گام
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
حداکثر نسبت مجاز خالص دارایی‌های ثابت بانکی ۳۰ درصد تعیین شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
کاهش ۱۰ درصدی ضایعات گامی برای کاهش ۱۰ میلیون تنی واردات محصولات کشاورزی + فیلم
واردات بیش از ۷ میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور
پیگیری رتبه‌بندی کارگزاری‌های بازار سرمایه/ رتبه‌بندی عمومی اعلام می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
رشد ۶.۷ درصدی توزیع بنزین نسبت به سال گذشته+ فیلم
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی خبری از اعلام نرخ محصولات کشاورزی نیست
سازوکار سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره در کارگروه تصمیم‌گیری می‌شود
ذخیره سهمیه ۱۶۰ لیتری ۵ هزار تومانی در تمامی کارت سوخت خودرو‌های نو شماره/ زمان اجرای دقیق عرضه بنزین ۵ هزار تومانی اعلام می‌شود