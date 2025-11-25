مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از روز  چهارشنبه در نوار شمالی و از پنجشنبه در شمال شرق کشور روند دما به‌طور نسبی کاهش می‌یابد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت : از فردا (چهارشنبه) با ورود سامانه جدید بارشی در شمال غرب و غرب کشور، شاهد بارش‌های پراکنده خواهیم بود.

او ادامه  داد: از بعد از ظهر چهارشنبه با عبور امواج کم‌دامنه از نیمه شمالی کشور، ابتدا در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب و غرب و پنجشنبه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی، افزایش ابر، بارش پراکنده و خفیف، گاهی همراه با وزش باد رخ می دهد.

او افزود: همچنین روزهای جمعه و شنبه در سواحل دریای خزر بارش خفیف پیش بینی می شود تا اوایل هفته آینده تداوم انباشت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می‌شود.

 ضیائیان گفت: از روز  چهارشنبه در نوار شمالی و از پنجشنبه در شمال شرق کشور روند دما به‌طور نسبی کاهش می‌یابد روز چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
ورود یک سامانه بارشی جدید به کشور از اواسط هفته آینده/ آلودگی تا پایان هفته ادامه دارد
ورود سامانه بارشی جدید از نواحی غربی کشور
شاخص آلودگی هوا در کلانشهر‌ها به آستانه خطر رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
دلتان خوب نیست دستتان خشک است برای ملت
۰
۰
پاسخ دادن
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
آخرین اخبار
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
آغاز پروازهای لوفت‌هانزا از ۲۶ دی ماه
چهار اولویت ساتبا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
دولت ابهامات سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره را رفع کند
۹.۷ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی و دارو تامین شد
افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز برای شیرخشک
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
دامداران تامین خوراک پرانرژی در واحد‌های دامداری را در دستور کار قرار دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
وقتی قیمت، تله معامله است: روش‌های فریب در معاملات خودرو
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
تصویب اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر اوراق گام
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
حداکثر نسبت مجاز خالص دارایی‌های ثابت بانکی ۳۰ درصد تعیین شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
کاهش ۱۰ درصدی ضایعات گامی برای کاهش ۱۰ میلیون تنی واردات محصولات کشاورزی + فیلم
واردات بیش از ۷ میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور
پیگیری رتبه‌بندی کارگزاری‌های بازار سرمایه/ رتبه‌بندی عمومی اعلام می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
رشد ۶.۷ درصدی توزیع بنزین نسبت به سال گذشته+ فیلم
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی خبری از اعلام نرخ محصولات کشاورزی نیست
سازوکار سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره در کارگروه تصمیم‌گیری می‌شود
ذخیره سهمیه ۱۶۰ لیتری ۵ هزار تومانی در تمامی کارت سوخت خودرو‌های نو شماره/ زمان اجرای دقیق عرضه بنزین ۵ هزار تومانی اعلام می‌شود