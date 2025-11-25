باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت : از فردا (چهارشنبه) با ورود سامانه جدید بارشی در شمال غرب و غرب کشور، شاهد بارش‌های پراکنده خواهیم بود.

او ادامه داد: از بعد از ظهر چهارشنبه با عبور امواج کم‌دامنه از نیمه شمالی کشور، ابتدا در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب و غرب و پنجشنبه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی، افزایش ابر، بارش پراکنده و خفیف، گاهی همراه با وزش باد رخ می دهد.

او افزود: همچنین روزهای جمعه و شنبه در سواحل دریای خزر بارش خفیف پیش بینی می شود تا اوایل هفته آینده تداوم انباشت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می‌شود.

ضیائیان گفت: از روز چهارشنبه در نوار شمالی و از پنجشنبه در شمال شرق کشور روند دما به‌طور نسبی کاهش می‌یابد روز چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج است.