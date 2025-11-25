عراقچی که برای شرکت در نشست کنفرانس دولت‌های عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به هلند سفر کرده است، امروز با وزیر خارجه هلند گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در سی‌امین نشست کنفرانس دولت‌های عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به هلند سفر کرده است، ظهر امروز با دیوید فان‌ویل وزیر خارجه هلند دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، روابط دوجانبه ایران-هلند و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در همین راستا با توجه به سفر اخیر مقام ارشد وزارت امور خارجه هلند به تهران، دو طرف توافق برای از سرگیری نشست‌های رایزنی سیاسی و کنسولی را گامی مهم در مسیر تقویت همکاری‌های دوجانبه ارزیابی کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به تحولات پرشتاب در فضای بین‌الملل و سیطره فضای یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه بر روایط بین الملل، بر مسئولیت همه دولت‌ها برای کمک به ارتقای حاکمیت قانون و پرهیز از همراهی یا بی‌تفاوتی نسبت به رفتار‌های قانون‌شکنانه و قلدرمآبانه تأکید کرد.

در این دیدار که آقای کمال حسین‌پور نماینده مردم سردشت در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت، وزیر امور خارجه با اشاره به درد و رنج قربانیان مظلوم سلاح‌های شیمیایی مورد استفاده توسط رژیم صدام علیه ایران، از جمله در شهر سردشت، بر مسئولیت کشور‌های اروپایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در تجهیز و توسعه برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم عراق دست داشتند، از جمله هلند و آلمان، تاکید کرد و خواستار همکاری جدی این کشور‌ها جهت تحقیقات قضایی مستقل راجع به اشخاص حقوقی و حقوقی دخیل در جنایت جنگی رژیم صدام علیه ایرانیان شد.

