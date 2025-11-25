باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش سوئد خواهان موشکهای کروز دوربرد با قابلیت حمله به اهداف در عمق خاک سایر کشورها است، نیروی بازدارندهای که وزیر دفاع سوئد روز سهشنبه گفت برای مقابله با قابلیتهای دوربرد روسیه ضروری است.
نیروهای مسلح سوئد در گزارشی که این هفته به دولت ارائه داد، اعلام کرد که خواهان سامانههای تسلیحاتی با برد تا ۲۰۰۰ کیلومتر (۱۲۴۳ مایل) است تا بتواند تأسیسات نظامی و زیرساختهای حیاتی را در عمق خطوط دشمن هدف قرار دهد.
پال جانسون، وزیر دفاع سوئد به رویترز گفت: «تجربه جنگ اوکراین نشان میدهد که روسیه به شدت در حال توسعه قابلیتهای دوربرد خود، چه با موشکهای کروز چه با موشکهای بالستیک و چه با پهپادهای دوربرد است. ما باید یک عامل بازدارنده قویتر در برابر این تهدید ایجاد کنیم.»
فاصله بین مسکو و استکهلم حدود ۱۰۰۰ کیلومتر است. نیروی هوایی سوئد موشکهای کروز سوئدی-آلمانی Taurus را با برد حدود ۵۰۰ کیلومتر برای جتهای جنگنده Gripen خود سفارش داده است، اما جانسون گفت که سیستمهای دیگر نیز میتوانند در نظر گرفته شوند.
در این گزارش همچنین آمده است که انتظار میرود روسیه ظرفیت نظامی خود را در پنج سال آینده افزایش دهد و سوئد نیز باید قابلیتهای دفاع هوایی و اطلاعاتی خود از جمله پهپادها و ماهوارههای جاسوسی را افزایش دهد.
منبع: رویترز