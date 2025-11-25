رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که تاکنون ۳۶۰ هزار تردد غیرمجاز خودرو در پایتخت ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تشکیل کارگروه آلودگی هوا و اعلام مصوبات آن گفت: با افزایش غلظت آلایندهها، اجرای طرحهای کنترل تردد خودروها از جمله طرح زوج و فرد بر اساس ضربالمثل منزل، توقف خودروهای دودزا و اعمال قانون علیه خودروهای غیرمجاز آغاز شد.
وی ادامه داد: روز شنبه، تعداد ترددهای غیرمجاز تقریباً ۲۵۰ هزار مورد بود که با تذکر و اطلاعرسانی، روز یکشنبه این رقم به ۱۱۰ هزار کاهش یافت و روز سهشنبه با همکاری بیشتر شهروندان، روند کاهش ترددهای غیرمجاز ادامه دارد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: توقف خودروها به صورت ساعتی انجام میشود و خودروهایی که معاینه فنی دارند نیز در صورت آلایندگی یا عدم تطابق پلاک با روز مجاز، اعمال قانون میشوند.
وی همچنین تصریح کرد: اجرای مصوبات کارگروه آلودگی هوا تنها با همکاری و همراهی مردم امکانپذیر است و شهروندان با رعایت قوانین ترافیکی و کاهش تردد غیرضروری میتوانند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا داشته باشند.
منبع: مهر