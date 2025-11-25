معاون وزیر اقتصاد از راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان با دستور رییس‌جمهور در آینده نزدیک خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: هوشمندسازی مالیات یکی از راهبردهای اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی را گامی در جهت شفاف سازی مالیاتی در کشور دانست و بر پیگیری استفاده از هوش مصنوعی در جهت تنقیح قوانین و مقررات در وزارت اقتصاد تاکید کرد.

محمد هادی سبحانیان  رییس‌کل سازمان امور مالیاتی گفت: شفافیت مقررات اقتصادی به‌ویژه در حوزه مالیات، نه تنها یک تکلیف قانونی بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای سلامت و پایداری اقتصاد کشور است. در همین مسیر اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ویژه سازمان امور مالیاتی طی سال‌های اخیر با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شده است و اکنون سازمان امور مالیاتی کشور رویداد رونمایی از سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی با محوریت «شفافیت و استحکام مقررات مالیاتی» را برگزار می‌کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه، سازمان امور مالیاتی کشور با هدف پیشبرد شفافیت و نظام‌بخشی مقررات مالیاتی، در این رویداد از سه اقدام مهم رونمایی می‌کند، گفت: نخست، سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی معرفی می‌شود، سامانه‌ای که با نوآوری‌ها و قابلیت‌های تازه نسبت به نمونه‌های موجود کشور طراحی شده و بهره‌برداری از آن گامی موثر در جهت شفافیت کامل مقررات خواهد بود.

او گفت: دوم، سند «شفافیت و استحکام مقررات مالیاتی» به‌عنوان نقشه راه جامع این حوزه، تدوین شده و پس از تکمیل مراحل رسمی ابلاغ، مبنایی برای استمرار و انضباط بیشتر در نظام مقرراتی کشور فراهم خواهد آورد.

سبحانیان افزود:سومین اقدام، آغاز فرآیند حذف مقررات منسوخ سازمانی است. طی سال‌های اخیر، کلیه مقررات داخلی مورد بازنگری قرار گرفته و از میان ۳۶۵۶ مقرره موجود، بیش از ۸۰۰ مورد زائد شناسایی شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در نخستین گام این نشست، حذف ۵۰ مقرره به‌صورت رسمی ابلاغ می‌شود و این روند با برنامه‌ای منظم ادامه خواهد یافت؛ هر ۵۰ روز، ۵۰ مقرره منسوخ دیگر از نظام مقرراتی سازمان کنار گذاشته می‌شود تا زمینه برای کارآمدی و چابکی بیشتر در نظام مالیاتی فراهم آید.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی با تشریح برنامه ها و دستاوردهای سازمان امور مالیاتی کشور، اقدامات تحولی نظام مالیاتی را شامل پنج راهبرد کلان، تامین پایدار بودجه، رفع تبعیض بین مودیان، تسهیل امور مودیان، ارتقای سلامت اداری و استفاده از مالیات جهت رشد اقتصادی، دانست.

سبحانیان با بیان اینکه راهبرد محوری نظام مالیاتی هوشمندسازی مالیاتی است، گفت: در همین راستا دستاوردهای مهمی از جمله، صفرشدن مالیات نود درصد از مشاغل، محاسبه سیستمی ۹۶ درصد از پرونده های اشخاص حقیقی، سیستمی شدن صد درصدی مالیات حقوق، قطعی سازی ۹۰ هزار پرونده مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن زمان استرداد به کمتر از دو ماه به دست آمده است.

وی از راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان با دستور رییس‌جمهور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: دکتر پزشکیان از ابتدای دولت چهاردهم بر لزوم اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرده است که کاربست پایگاه داده موضوع این ماده در کارپوشه اقتصادی ایرانیان انجام می شود.

 

 

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
