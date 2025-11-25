سرمربی سوئدی الوصل امارات گفت: بازی سختی مقابل استقلال در حضور تماشاگران این تیم خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (چهارشنبه) میزبان الوصل امارات است. مسعود میرال سرمربی سوئدی الوصل امارات در نشست خبری پیش از این بازی، گفت: ما به دور بعدی این مسابقات صعود کردیم و بازی مقابل استقلال نقشی در صعود ما به مرحله بعدی مسابقات ندارد.

وی درباره اینکه بازیکنان استقلال با حس انتقام شکست دیدار رفت مقابل الوصل وارد زمین می‌شود، خاطرنشان کرد: استقلال تیم خوبی است و تماشاگران زیادی دارد. بازی فردا یک بازی کاملا متفاوت با بازی رفت خواهد بود.

میرال درباره حضور در الوصل و کار کردن در کشور‌های عراق و سوئد و اینکه آیا فکر می‌کند الوصل از پس استقلال در بازی برگشت نیز برمی‌آید یا خیر، گفت: استقلال را خوب می‌شناسم و می‌دانم آنها دنبال نتیجه هستند. ما می‌دانیم فردا قرار است چه اتفاقی بیفتد و قطعا بازی خوبی را مقابل این تیم به نمایش بگذاریم.

سرمربی الوصل درباره اینکه با توجه به قطعی شدن صعود تیمش به دور بعد آیا احتمال دارد به بازیکنان ذخیره میدان بدهد گفت: این موضوع برای ما اصلا مهم نیست و با بهترین بازیکنان وارد زمین می‌شویم.

وی درباره اینکه چقدر از بازیکنان استقلال شناخت دارد گفت: می‌دانیم چه بازیکنانی در این تیم حضور دارند و آنالیز بسیار خوبی از این تیم داشته‌ایم و می‌دانیم فردا با چه برنامه‌ای به زمین برویم.

رناتو تاپیا هافبک دفاعی اهل پرو تیم الوصل نیز در این نشست خبری، گفت: جزو اولین تیم‌های صعود کننده هستیم. این بازی با بازی قبلی ما متفاوت خواهد بود و بازی دشواری مقابل این تیم با حضور تماشاگران این تیم خواهیم داشت.

وی درباره شکست ۷ بر یک استقلال مقابل الوصل در دیدار رفت گفت: ما در بازی خانگی ۷ بر یک پیروزی شدیم، اما این بازی کاملا متفاوت است. استقلال در خانه خودش بازی می‌کند و قطعا بهتر از بازی رفت بازی خواهد کرد.

تاپیا درباره سطح این مسابقات و حضور بازیکنان بزرگی همچون کریستیانو رونالدو و تفاوت این رقابت‌ها با مسابقاتی مثل چمپیونزلیگ اروپا گفت: تفاوت خیلی زیادی وجود دارد. لیگ یک یا ۲ آسیا نیز بازیکنان بزرگی دارد. تیم‌هایی مثل النصر و حتی استقلال در این مسابقات هستند. درست است قابل مقایسه با تیم‌های اروپایی نیستند، اما تیم‌های خوبی هستند. نمی‌توانیم این مسابقات را با رقابت‌های اروپایی مقایسه کنیم.

منبع: ایسنا