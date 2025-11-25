سرمربی سوئدی الوصل امارات گفت: بازی سختی مقابل استقلال در حضور تماشاگران این تیم خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (چهارشنبه) میزبان الوصل امارات است. مسعود میرال سرمربی سوئدی الوصل امارات در نشست خبری پیش از این بازی، گفت: ما به دور بعدی این مسابقات صعود کردیم و بازی مقابل استقلال نقشی در صعود ما به مرحله بعدی مسابقات ندارد.

وی درباره اینکه بازیکنان استقلال با حس انتقام شکست دیدار رفت مقابل الوصل وارد زمین می‌شود، خاطرنشان کرد: استقلال تیم خوبی است و تماشاگران زیادی دارد. بازی فردا یک بازی کاملا متفاوت با بازی رفت خواهد بود.

میرال درباره حضور در الوصل و کار کردن در کشور‌های عراق و سوئد و اینکه آیا فکر می‌کند الوصل از پس استقلال در بازی برگشت نیز برمی‌آید یا خیر، گفت: استقلال را خوب می‌شناسم و می‌دانم آنها دنبال نتیجه هستند. ما می‌دانیم فردا قرار است چه اتفاقی بیفتد و قطعا بازی خوبی را مقابل این تیم به نمایش بگذاریم.

سرمربی الوصل درباره اینکه با توجه به قطعی شدن صعود تیمش به دور بعد آیا احتمال دارد به بازیکنان ذخیره میدان بدهد گفت: این موضوع برای ما اصلا مهم نیست و با بهترین بازیکنان وارد زمین می‌شویم.

وی درباره اینکه چقدر از بازیکنان استقلال شناخت دارد گفت: می‌دانیم چه بازیکنانی در این تیم حضور دارند و آنالیز بسیار خوبی از این تیم داشته‌ایم و می‌دانیم فردا با چه برنامه‌ای به زمین برویم.

رناتو تاپیا هافبک دفاعی اهل پرو تیم الوصل نیز در این نشست خبری، گفت: جزو اولین تیم‌های صعود کننده هستیم. این بازی با بازی قبلی ما متفاوت خواهد بود و بازی دشواری مقابل این تیم با حضور تماشاگران این تیم خواهیم داشت.

وی درباره شکست ۷ بر یک استقلال مقابل الوصل در دیدار رفت گفت: ما در بازی خانگی ۷ بر یک پیروزی شدیم، اما این بازی کاملا متفاوت است. استقلال در خانه خودش بازی می‌کند و قطعا بهتر از بازی رفت بازی خواهد کرد.

تاپیا درباره سطح این مسابقات و حضور بازیکنان بزرگی همچون کریستیانو رونالدو و تفاوت این رقابت‌ها با مسابقاتی مثل چمپیونزلیگ اروپا گفت: تفاوت خیلی زیادی وجود دارد. لیگ یک یا ۲ آسیا نیز بازیکنان بزرگی دارد. تیم‌هایی مثل النصر و حتی استقلال در این مسابقات هستند. درست است قابل مقایسه با تیم‌های اروپایی نیستند، اما تیم‌های خوبی هستند. نمی‌توانیم این مسابقات را با رقابت‌های اروپایی مقایسه کنیم.

 منبع: ایسنا

برچسب ها: الوصل ، استقلال تهران ، لیگ قهرمانان آسیا
خبرهای مرتبط
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
لیگ قهرمانان آسیا سطح دو؛
سرمربی الوصل: رقابت متفاوت و سختی نسبت به دیدار رفت با استقلال داریم
ترکیب سپاهان مقابل الحسین اردن اعلام شد
ساپینتو: می‌خواهیم تصویر به جا مانده از بازی رفت را تغییر دهیم/ آن بازی را اصلا قبول نداریم!
کارنامه حریف استقلال در مقابل تیم‌های ایرانی
پخش زنده دیدار استقلال و الوصل امارات امروز عصر
قلعه نویی نظاره گر شکست سنگین استقلال مقابل الوصل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
خبر خوش برای رونالدو!
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
تکاپوی استقلالی‌ها برای جبران شکست سنگین برابر الوصل
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
آخرین اخبار
حال و هوای ورزشگاه شهدای شهرقدس پیش از بازی استقلال - الوصل + فیلم
احمد محمدی داور شمس‌آذر و پرسپولیس شد؛ سوت استقلال و فولاد برای حیدری
فرزندان ایران در مسیر افتخار/ معرفی کاروان اعزامی ایران به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
از برد پرگل چلسی مقابل بارسا تا کامبک یووه در نروژ + فیلم
تساوی تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل لبنان
نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
برنامه رقابت نمایندگان کاراته ایران در قهرمانی جهان ۲۰۲۵
داور دربی بعد از پایان هفته یازدهم اعلام می‌شود/ ما اهل لابی گری و رایزنی نیستیم
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
اسبقیان: روادید تیم ملی فوتبال از سوی وزارت خارجه دنبال می‌شود/ موضوع ژیمناستیک حقوقی است
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
فجر وزنه‌برداری؛ میزبانی بین‌المللی به ایران بازگشت
آیا نیمار به پایان فوتبالش رسیده است؟
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری شد
بسته شدن ۳ پنجره نقل‌وانتقالاتی تیم لیگ برتری با اعلام فیفا
فرانک پرتوآذر:باید به تبادل تجربیات و ارتقا سطح ورزشکاران توجه داشت
جزئیات مراسم عروسی رونالدو منتشر شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛ اللهه منصوریان:معتقدم جوانتر‌ها باید بیایند در انتخابات شرکت کنند
۲ دیدار حساس برای تیم‌های ملی ایران
ترکیب احتمالی استقلال در مقابل الوصل
بازتاب عملکرد درخشان کشتی ایران در سایت اتحادیه جهانی
خبر خوش برای رونالدو!
مربی لوپز کوبایی برنده یک عمر دستاورد کمیته بین‌المللی المپیک شد
چلسی در لندن بارسلونا را زمین گیر کرد/ شکست منچسترسیتی و کامبک یووه در یخبندان+ فیلم
ووشو نقطه اتکای کاروان ورزش در ریاض بود/ شهربانو منصوریان با مصدومیت مدال برنز گرفت
تکاپوی استقلالی‌ها برای جبران شکست سنگین برابر الوصل
الهلال عربستان ۴ - ۰ الشرطه عراق/ شاگردان اینزاگی صعود را قطعی کردند
اولین برد اروپایی مورینیو با عقاب‌ها/ غیبت اوسیمن برای گالاتاسرای گران تمام شد
سرمربی الحسین: مساوی مقابل سپاهان عادلانه‌تر بود/کارمان برای صعود سخت‌تر شد