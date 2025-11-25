وزیر نفت گفت: برای یک خودروی نو که برای بار اول شماره‌گذاری می‌شود، باید مشخص شود که سهیمه سوخت آن به چه صورت انجام خواهد شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در خصوص جزئیات سهمیه بنزین خودروها اظهار داشت: وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، چهار گروه اصلی اعضا هستند که در تصمیم‌گیری‌های مهم مشارکت می‌کنند. 

او دامه داد: این گروه‌ها به‌صورت اجماعی تصمیم‌گیری می‌کنند و بر اساس شرایط اجتماعی و اقتصادی، ساز و کاری تعریف می‌شود که خودروهای نوشماره از چه زمانی مشمول قاعده حذف سهمیه‌های ۶۰ لیتری و ۱۰۰ لیتری شوند. 

او بیان کرد: این ساز و کار در داخل کارگروه مربوطه نهایت خواهد شد. زمان و نحوه اجرای این تصمیمات مهم هستند و نباید به‌سرعت خداحافظی کرد. 

او ادامه داد: توجه داشته باشید که این مصوبات تنها برای خودروهای نوشماره نیست، بلکه شامل سایر خودروها مانند خودروهای مناطق ویژه و آزاد، خودروهای وارداتی و حتی خودروهای دولتی نیز می‌شود. 

او یادآور شد: در این ساز و کار، چگونگی اعمال این مصوبه برای خودروها مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، برای یک خودروی نو که برای بار اول شماره‌گذاری می‌شود، باید مشخص شود که این فرآیند به چه صورت انجام خواهد شد. 

برچسب ها: نرخ سوخت ، توزیع سوخت
خبرهای مرتبط
نگرانی‌های مربوط به آلودگی محیطی نفت‌کوره برطرف می‌شود
نرخ سوخت جایگاه‌ها به ۵ هزار تومان رسید+ عکس
سهیمه کارت سوخت جایگاه‌ها تغییری نکرده است+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
آخرین اخبار
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
آغاز پروازهای لوفت‌هانزا از ۲۶ دی ماه
چهار اولویت ساتبا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
دولت ابهامات سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره را رفع کند
۹.۷ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی و دارو تامین شد
افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز برای شیرخشک
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
دامداران تامین خوراک پرانرژی در واحد‌های دامداری را در دستور کار قرار دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
وقتی قیمت، تله معامله است: روش‌های فریب در معاملات خودرو
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
تصویب اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر اوراق گام
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
حداکثر نسبت مجاز خالص دارایی‌های ثابت بانکی ۳۰ درصد تعیین شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
کاهش ۱۰ درصدی ضایعات گامی برای کاهش ۱۰ میلیون تنی واردات محصولات کشاورزی + فیلم
واردات بیش از ۷ میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور
پیگیری رتبه‌بندی کارگزاری‌های بازار سرمایه/ رتبه‌بندی عمومی اعلام می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
رشد ۶.۷ درصدی توزیع بنزین نسبت به سال گذشته+ فیلم
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی خبری از اعلام نرخ محصولات کشاورزی نیست
سازوکار سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره در کارگروه تصمیم‌گیری می‌شود
ذخیره سهمیه ۱۶۰ لیتری ۵ هزار تومانی در تمامی کارت سوخت خودرو‌های نو شماره/ زمان اجرای دقیق عرضه بنزین ۵ هزار تومانی اعلام می‌شود