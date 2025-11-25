باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن پاکنژاد وزیر نفت در خصوص جزئیات سهمیه بنزین خودروها اظهار داشت: وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، چهار گروه اصلی اعضا هستند که در تصمیمگیریهای مهم مشارکت میکنند.
او دامه داد: این گروهها بهصورت اجماعی تصمیمگیری میکنند و بر اساس شرایط اجتماعی و اقتصادی، ساز و کاری تعریف میشود که خودروهای نوشماره از چه زمانی مشمول قاعده حذف سهمیههای ۶۰ لیتری و ۱۰۰ لیتری شوند.
او بیان کرد: این ساز و کار در داخل کارگروه مربوطه نهایت خواهد شد. زمان و نحوه اجرای این تصمیمات مهم هستند و نباید بهسرعت خداحافظی کرد.
او ادامه داد: توجه داشته باشید که این مصوبات تنها برای خودروهای نوشماره نیست، بلکه شامل سایر خودروها مانند خودروهای مناطق ویژه و آزاد، خودروهای وارداتی و حتی خودروهای دولتی نیز میشود.
او یادآور شد: در این ساز و کار، چگونگی اعمال این مصوبه برای خودروها مورد بررسی قرار میگیرد. بهعنوان مثال، برای یک خودروی نو که برای بار اول شمارهگذاری میشود، باید مشخص شود که این فرآیند به چه صورت انجام خواهد شد.