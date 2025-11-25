وزیر صمت گفت: بحث و بررسی پیرامون موافقت‌نامه تجارت اعضای اکو و کاهش تعرفه کالا‌های تجاری میان اعضاء برای افزایش حجم تجارت داخلی اکو از محور‌های نشست اکو است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- اتابک وزیر صنت درحاشیه اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) اظهار داشت: سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) یکی از نهادهای قدیمی بین‌المللی است که ایران از بنیان‌گذاران آن محسوب می‌شود. این سازمان به بیش از چند دهه قبل برمی‌گردد، اما هنوز نتوانسته است گردش مالی و فعالیت‌های لازم را به طور کامل ایجاد کند.

وی ادامه داد: هدف ما این است که با ۱۰ کشوری که هم‌اکنون عضو اکو هستند، به تفاهماتی برسیم تا گردش اقتصادی در این سازمان افزایش یابد. در شرایط فعلی، این موضوع می‌تواند برای ایران بسیار مفید باشد، به ویژه با توجه به وضعیت روابط ما با همسایگان.

او بیان کرد: در دوره دولت چهاردهم، پیمان‌های زیادی به توافق رسیده‌اند و اکو نیز یکی از آن‌هاست. هرچند این سازمان در گذشته فعال نبوده، اما امیدواریم بتوانیم تفاهماتی را انجام دهیم تا به سمت عملیاتی شدن این سازمان همکاری قدیمی و با سابقه پیش برویم.

وی افزود:ما با وزرای تجارت کشورهای عضو دیدارهایی داریم. به عنوان مثال، با وزیر کشور ترکیه و کشورهای دیگری مانند قرقیزستان گفتگوهایی خواهیم داشت. هدف ما این است که تبادلات فی‌مابین را بررسی کنیم و ببیینم چگونه می‌توانیم برای سهولت در بحث صادرات و واردات توافقاتی داشته باشیم.

او بیان کرد: یکی از موارد اصلی در دستور کار ما، مسائل گمرکی است. ما در نظر داریم که با کشورهای عضو اکو، توافقاتی را به منظور تسهیل امور گمرکی عملیاتی کنیم و شرایط بهتری برای تبادلات تجاری فراهم آوریم.

وزیر صمت گفت: تلاش‌های ایران در راستای تقویت اکو و افزایش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای عضو، می‌تواند به بهبود روابط تجاری و اقتصادی کمک کند. امید است با اجرایی شدن این توافقات، شاهد پیشرفت‌های ملموس در این حوزه باشیم.

 

