سرمربی استقلال معتقد است که این تیم در بازی فردا مقابل الوصل متفاوت‌تر از بازی رفت ظاهر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از بازی مقابل الوصل امارات در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ در تهران، اظهار کرد: بازی سختی پیش رو داریم. گزینه‌های زیادی برای هر پست داریم. در بازی رفت یک روز بد داشتیم. می‌خواهیم آن تصویر را تغییر بدهیم. یک تیم خوب هستیم و فردا فرصت داریم این را نشان بدهیم. همه با تمرکز و انگیزه بالا هستیم تا پیروز این بازی شویم. می‌دانیم بازی تاثیرگذاری برای حریف نیست، اما برای ما مهم است. هدف ما برد این بازی است. 

وی افزود: از بازیکنانم انتظار دارم کار‌هایی را که می‌خواهم انجام دهند. می‌خواهیم شخصیت تیمی خود را نشان بدهیم و با جان و دل و با نظم و تمرکز بالا بازی کنند. نباید هیچ اشتباهی داشته باشیم. حریف را به خوبی آنالیز کردیم، چون مربی خود را تغییر داده‌اند. 

ساپینتو خاطرنشان کرد: امیدوارم شب خوبی را به هواداران هدیه بدهیم و با یک برد خوب از زمین خارج شویم. 

وی درباره اینکه استقلال نسبت به بازی رفت تغییرات زیادی کرده و شما نیز از نظر جوش و خروش کنار خط تغییرات داشته‌اید، آیا فکر می‌کنید این تغییرات به بازی متفاوت استقلال منجر می‌شود، گفت: من مثل سابق هستم و تغییری نداشته‌ام. دفعه قبل که اینجا بودم همیشه روی کارم‌تمرکز داشتم و به همه احترام می‌گذاشتم و متقابلا دوست داشتم همه به من احترام بگذارند و همیشه اینطور بوده است. من به مردم و فرهنگ کشور‌ها احترام می‌گذارم و باید همه حرفه‌ای باشیم. بازیکنانم می‌دانند همان خواسته‌های گذشته را دارم.

وی افزود: من احساسی هستم و گاهی بخاطر احساسات بالا اتفاقاتی می‌افتد، اما این ذات من است. همیشه دوست دارم انرژی بالایی را به بازیکنانم منتقل کنم تا بهترین باشند. برای بازی فردا مثل یک خانواده هستیم و از هواداران می‌خواهم ما را حمایت کنند تا جو خوبی را ایجاد کنند و فشار روی حریف بگذارند.

ساپینتو درباره اینکه هواداران استقلال انتظار دارند انتقام نتیجه رفت گرفته شود گفت: ما با انتقام زندگی نمی‌کنیم. هر بازی شرایط خودش را دارد. نتیجه رفت برای ما قابل قبول نبود و مسئولیت داریم به عنوان تیمی بزرگ نتیجه و تصویری متفاوت بوجود بیاوریم. به ظرفیت خودمان ایمان داریم که می‌توانیم بازی را ببریم و با این ذهنیت وارد زمین می‌شویم. حریف نیز تیم خوبی است، اما امیدوارم بتوانیم بازی را ببریم. فردا با احترام در برابر رقیب با روحیه بالا و جاه طلبی وارد زمین می‌شویم.

وی افزود: ما ناراحتیم از اینکه بدترین باختمان را داشتیم. همه ناراحت هستیم و آن بازی را اصلا قبول نداریم. می‌توانیم این ذهنیت را عوض کنیم و قطعا این کار را انجام خواهیم داد.

ساپینتو درباره ۳ بازی سخت آینده گفت: با تمام قوا وارد زمین می‌شویم و در حال حاضر فقط به این بازی فکر می‌کنیم.

وی درباره کار کردن با ستاره‌های استقلال، گفت: بازیکنانم را دوست دارم. روحیه خوبی دارند و جو خوبی در تیم حاکم است. همه دوست دارند بازی کنند و ما این موضوع را مدیریت می‌کنیم. ما ستاره نداریم و یک تیم هستیم. ستاره کل تیم ماست و همه با بهترین کیفیت بازی می‌کنند. از همان دقیقه اول تا آخر با این فکر بازی می‌کنیم که برنده شویم و هیچوقت تسلیم نشویم.

سرمربی استقلال در پاسخ به این سوال که تیم را با توجه به شکست سنگین بازی رفت تا چه میزان آماده این بازی کرده است، گفت: مانند کاری که در ۶ بازی قبل انجام دادیم و ۵ بازی را بردیم و یک بازی را مساوی کردیم و نشان دادیم یک تیم هستیم که ظرفیت بالایی داریم.

منبع: باشگاه استقلال

برچسب ها: سرمربی استقلال ، استقلال تهران ، لیگ قهرمانان آسیا
