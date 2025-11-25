وال استریت ژورنال به نقل از منابع گزارش داد که مقامات اتحادیه اروپا پس از اطلاع از طرح صلح واشنگتن برای اوکراین خشمگین شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وال استریت ژورنال به نقل از منابع گزارش داد که مقامات اتحادیه اروپا پس از اطلاع از طرح صلح واشنگتن برای اوکراین خشمگین شدند و با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا تماس گرفتند تا نظر خود را به او بگویند.

به گفته آنها، پس از افشای این طرح در هفته گذشته، کاخ سفید با بحرانی ناگهانی رو‌به‌رو شد. این روزنامه می‌نویسد: این سند، دولت‌های اروپایی و حامیان کی‌یف در کنگره آمریکا را شوکه کرد.

به گفته مقامات، روبیو مجبور شد به تماس‌های مقامات و قانونگذاران خشمگین اروپایی پاسخ دهد.

در ۲۳ نوامبر، ایالات متحده و اوکراین در مورد طرح صلح ۲۸ ماده‌ای واشنگتن که روبیو آن را سازنده‌ترین طرح از زمان آغاز درگیری روسیه خواند، مشورت کردند.

به گزارش خبرگزاری RBC-اوکراین، هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی در مورد بیشتر موارد طرح پیشنهادی واشنگتن به توافق رسیدند، اگرچه برخی نکات برای دیدار ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا باقی مانده است. تاریخ این دیدار هنوز تعیین نشده است.

برچسب ها: کاخ سفید ، آتش بس اوکراین
خبرهای مرتبط
ترامپ در صورت نهایی شدن توافق صلح با پوتین و زلنسکی دیدار می‌کند
ترامپ: به توافق در مورد اوکراین نزدیک می‌شویم
کاخ سفید: جزئیات حساس طرح صلح اوکراین نیازمند مذاکرات بیشتر است
مسکو آماده مذاکره درباره طرح صلح ترامپ
سوئد خواهان سامانه‌های تسلیحاتی دوربرد با قابلیت حمله به داخل خاک روسیه است
اوکراین مدعی هدف قرار دادن پالایشگاه نفت روسیه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
آخرین اخبار
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد