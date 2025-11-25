باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وال استریت ژورنال به نقل از منابع گزارش داد که مقامات اتحادیه اروپا پس از اطلاع از طرح صلح واشنگتن برای اوکراین خشمگین شدند و با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا تماس گرفتند تا نظر خود را به او بگویند.

به گفته آنها، پس از افشای این طرح در هفته گذشته، کاخ سفید با بحرانی ناگهانی رو‌به‌رو شد. این روزنامه می‌نویسد: این سند، دولت‌های اروپایی و حامیان کی‌یف در کنگره آمریکا را شوکه کرد.

به گفته مقامات، روبیو مجبور شد به تماس‌های مقامات و قانونگذاران خشمگین اروپایی پاسخ دهد.

در ۲۳ نوامبر، ایالات متحده و اوکراین در مورد طرح صلح ۲۸ ماده‌ای واشنگتن که روبیو آن را سازنده‌ترین طرح از زمان آغاز درگیری روسیه خواند، مشورت کردند.

به گزارش خبرگزاری RBC-اوکراین، هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی در مورد بیشتر موارد طرح پیشنهادی واشنگتن به توافق رسیدند، اگرچه برخی نکات برای دیدار ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا باقی مانده است. تاریخ این دیدار هنوز تعیین نشده است.