آلفرد یعقوب‌زاده عکاس برجسته و مطرح در عرصه بین‌الملل، مهمان ویژه چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، یعقوب‌زاده به عنوان داورِ بخش عکس و ویدیوی چهل و سومین دوره جشنواره، در ایران حضور دارد. او یکی از برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین عکاسان حوزه جنگ در ایران و جهان است که علاوه بر فعالیت در این حوزه در زمینه عکاسی خبری و مستند اجتماعی نیز از چهره‌های شناخته محسوب می‌شود.

نمایشگاه‌های متعددی از آثار یعقوب‌زاده در اقصی‌نقاط جهان برگزار شده است.

در مدت‌زمان حضور یعقوب‌زاده در جشنواره، علاوه بر اینکه او مسئولیت داوری آثار را برعهده دارد، نمایشگاهی از آثارش هم برگزار می‌شود که شامل حدود ۴۷ عکس از جنگ‌های مختلف جهان از جمله هشت سال دفاع مقدس و جنگ غزه است. این آثار برای عموم در معرض نمایش قرار خواهند گرفت.
یعقوب‌زاده کارگاه آموزشی برای علاقه‌مندان به عکاسی هم برگزار خواهد کرد تا تجارب و دانش خود را در اختیار جامعه عکاسی ایران قرار دهد.

آلفرد یعقوب‌زاده عکاس برجسته ایرانی کار خود را در جریان انقلاب ۱۳۵۷ آغاز کرد. او با لنز خود واقعیت‌های انسانی و سیاسی جنگ را با عمقی روایت‌گرایانه ثبت کرده است. آثار او شامل جنگ ایران و عراق، بحران‌های لبنان، افغانستان، چچن و فلسطین است. یعقوب‌زاده موفق به دریافت جایزه ورلد پرس فوتو (world press photo) شده است.
جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری سید روح‌الله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذر در هنرشهر آفتاب شیراز برگزار می‌شود.

