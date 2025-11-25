باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک هیات رئیسه موسسه ISC و دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای علمی و تقویت دیپلماسی پژوهشی و فناوری برگزار شد.
در این نشست، رئیس موسسه ISC با اشاره به اهمیت همافزایی مراکز آموزش عالی در پیشرفت علمی کشور، تمرکز موسسه بر دیپلماسی علمی، اجرای طرحهای تحولی و توسعه فعالیتها در چارچوب برنامه هفتم توسعه را مورد تأکید قرار داد.
دکتر محمدمهدی علویانمهر، رئیس موسسه ISC، با بیان اینکه فرمایشات رهبر معظم انقلاب چراغ راه فعالیت است، گفت: یکی از اهداف تأسیس ISC، ایستادگی علمی جهان اسلام در برابر نظام سلطه است.
وی افزود: با اجرای طرحهای تحولی، شاهد ارتقای کمی و کیفی نمایهسازی مجلات داخلی و بینالمللی هستیم.
وی با اشاره به همکاری نزدیک ISC با وزارت علوم اظهار کرد: از مجموع ۲۸۰۰ مجله وزارت علوم، ۱۹۰۰ عنوان توسط ISC نمایه میشود و مابقی مجلات واجد شرایط نیز تا پایان سال در مرکز دادههای موسسه قرار خواهند گرفت. به گفته او، تمامی مجلات وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در ISC نمایه شدهاند.
علویانمهر از برگزاری کارگاه آموزشی برای سردبیران نشریات کشور در دیماه سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی خبر داد و افزود: درج مقالات در ISC، اسکوپوس و سایر مراجع معتبر، نقش مهمی در ارتقای جایگاه علمی دانشگاهها و بازنشر مطلوب یافتههای علمی دارد. او همچنین تأکید کرد که نمایهسازی مجلات، یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه است.
رئیس موسسه ISC با اشاره به طرحهای تحولی اخیر گفت: تعداد مجلات خارجی نمایهشده در ISC از ۷۰ عنوان به ۴۰۰ مجله رسیده و طبق برنامهریزیها این عدد تا پایان سال به ۲۰۰۰ مجله افزایش خواهد یافت. وی همچنین هدفگذاری نمایهسازی ۱۵ هزار مجله خارجی را از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه اعلام کرد.
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام تعداد مجلات دانشگاه آزاد اسلامی را در جایگاه سوم کشور اعلام کرد و بیان داشت: رتبههای اول و دوم به ترتیب متعلق به وزارت علوم و وزارت بهداشت است.
به گفته دکتر علویانمهر، فعالیتهای ISC تنها به جهان اسلام محدود نیست و این موسسه در عرصه بینالملل نیز حضور فعال دارد. او از عقد قرارداد همکاری با دانشگاه عراق خبر داد و با اشاره به وجود ۵۷ کشور اسلامی، کشورهایی همچون ایران، عربستان، پاکستان، مراکش، مصر، مالزی، اندونزی و عراق را از مهمترین اعضای حوزه فعالیتهای ISC برشمرد.
وی افزود: علاوه بر نمایهسازی مجلات، نمایهسازی استنادی کتابها و پایاننامهها و همچنین همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علوم انسانی دیجیتال نیز در دستور کار موسسه قرار دارد.
منبع: روابطعمومی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)