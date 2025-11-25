باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «یک قبضه آرپی‌جی»، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «محمدرضا عبدالحمیدی»، روز چهارشنبه (۵ آذر)، ساعت ۱۹:۳۰ عصر روی آنتن می‌رود و بینندگان را به قلب عملیات نصر ـ نخستین عملیات کلاسیک رزمندگان ایران اسلامی علیه ارتش بعث عراق ـ می‌برد.

شهید علم الهدی در عملیات نصر که در اربعین حسینی سال ۱۳۵۹ آغاز شد، در منطقه هویزه به همراه ۶۰ پاسدار دیگر، بعنوان گروه پیشتاز و پیاده به جنگ با دشمن می‌پردازند که در محاصره ۴۰ تانک دشمن قرار می‌گیرند.

آنها پس از ساعاتی مبارزه، بر اثر اتمام مهمات و تشنگی و گرسنگی یکی یکی به شهادت می‌رسند که آخرین این رزمندگان شهید حسین علم الهدی بود؛ او با آر. پی. جی خود ۳ تانک را منهدم کرده و سپس با فریاد «الله اکبر» در حالی که قرآن در دست داشت، در سن ۲۲ سالگی به فیض شهادت نایل آمد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما