باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال سپاهان ایران در هفته پنجم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان به مصاف تیم فوتبال الحسین اردن رفت.

سپاهانی‌ها در بازی رفت برابر تیم الحسین اردن شکست خوردند و آنها با حمایت هواداران خود به دنبال انتقام گرفتن از حریف اردنی خود هستند تا همچنان شانس صدرنشینی در گروه خود را داشته باشند.

ترکیب تیم فوتبال سپاهان

سیدحسین حسینی، وحدت حنانوف، هادی محمدی، محمد دانشگر، احسان حاج صفی، آرش رضاوند، عارف حاجی عیدی، ریکاردو آلوز، ء محمدمهدی لطفی، انزو کریولی و ایوان سانچز

ترکیب تیم فوتبال الحسین اردن

پدرو آلوِس سانتانا، عوده برهان فاخوری، رجایی عاید حسن، عبدالله مهند العطار، محمود محمد ذیب، سعد احمد الروسّان، ادهم محمد القریشی، سلیم عامر عبید، محمود رائد الکواملَه، عارف هیثم و یوسف ابو جلبوش

دقایق حساس بازی

دقیقه ۳: ضربه سانچز با اختلاف به بالای دروازه الحسین رفت.

دقیقه ۷: ارسال ضربه کرنر آلوز با ضربه سر بازیکن سپاهان همراه شد و توپ به تیرک دروازه الحسین خورد، اما داور خطای بازیکن سپاهان را گرفت.

دقیقه ۹: ارسال ضربه ایستگاهی آلوز را مدافع الحسین از محوطه جریمه دور کرد.